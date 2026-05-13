13 травня 2026, 15:28

Google презентувала нові ШІ-ноутбук Googlebook

Компанія Google представила нову лінійку ноутбуків Googlebook, які розроблені на базі власної екосистеми штучного інтелекту Gemini. Пристрої створюються у партнерстві з Acer, Asus, Dell, HP та Lenovo, а їхній вихід на ринок запланований на осінь. Про це повідомляє TechCrunch.

Інтеграція ШІ та нові функції

Ноутбуки отримають функцію розумного курсора під назвою Magic Pointer із вбудованим Gemini. Замість звичайних кліків курсор пропонуватиме контекстні підказки залежно від зображення на екрані. Наприклад, наведення на дату в електронному листі дозволить швидко призначити зустріч, а виділення двох фотографій допоможе візуалізувати їх разом.

Старший директор Google з планшетів і ноутбуків на базі Android Александр Кушер зазначив, що компанія вирішила зробити курсор по-справжньому розумним. За його словами, під час переміщення екраном інструмент підказуватиме можливі варіанти взаємодії, демонструючи, як інтегровані ШІ-функції працюють у фоновому режимі.

Робота зі смартфонами та віджетами

Googlebook буде сумісним з телефонами на Android, що дозволить запускати мобільні застосунки безпосередньо на комп'ютері. Також користувачі отримають доступ до файлів смартфона через файловий менеджер ноутбука для їхнього перегляду, пошуку чи редагування.

Окрім цього, нова функція Create your Widget дозволить створювати персоналізовані віджети за допомогою запитів до Gemini. Система збиратиме інформацію з інтернету та сервісів Google, таких як Gmail і Calendar, в єдину панель — наприклад, для планування поїздки.

Заміна лінійки Chromebook

Нові комп'ютери стануть наступниками лінійки доступних ноутбуків Chromebook, яку представили 15 років тому. Представники компанії запевнили, що підтримка наявних користувачів Chromebook триватиме, а деякі старі моделі зможуть перейти на нову операційну систему. Вихід Googlebook знаменує відмову від ChromeOS на користь нової платформи на базі Android із вбудованим штучним інтелектом. Це також є прямою відповіддю на ШІ-ноутбуки Copilot+ від Microsoft, які випускаються з 2024 року.

Злиття операційних систем та конкуренція

Про плани об'єднати ChromeOS та Android в єдину операційну систему представники Google офіційно заявили ще восени 2025 року. Водночас конкуренти з Microsoft, чиї пристрої Copilot+ стали одними з перших на ринку ШІ-комп'ютерів, поки стикаються з повільним попитом: на початку 2025 року частка таких ПК становила менш як 2% від загального обсягу продажів, хоча аналітики прогнозують стрімке зростання цього сегмента у 2026 році.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
