Apple представила MacBook Neo за $599: найдоступніший ноутбук в історії компанії на базі чипа від iPhone

Компанія Apple представила абсолютно новий бюджетний ноутбук — MacBook Neo. Головною особливістю новинки стала рекордно низька ціна у $599 та використання процесора від iPhone, що робить його унікальним пристроєм у лінійці Mac.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Перший Mac на «айфонівському» залізі

MacBook Neo став першим комп'ютером Apple, оснащеним чипом A18 Pro, який раніше дебютував у моделях iPhone 16 Pro. За заявою Apple, цей процесор забезпечує вражаючу продуктивність.

За даними Apple, новинка до 50% швидша в повсякденних завданнях порівняно з найпопулярнішим ПК із актуальним процесором Intel Core Ultra 5, до трьох разів швидша в задачах ШІ, що виконуються безпосередньо на пристрої, та до двох разів швидша в роботі з фото, зокрема під час редагування.

Дисплей та дизайн без «чубчика»

Новинка отримала 13-дюймовий дисплей Liquid Retina з роздільною здатністю 2408×1506 пікселів, яскравістю 500 ніт та антивідблисковим покриттям. Цікаво, що екран не має характерного вирізу («чубчика») — замість нього Apple використала рівномірні тонкі рамки в стилі iPad.

Ноутбук важить лише 1,22 кг і доступний у чотирьох яскравих кольорах: сріблястому (Silver), темно-синьому (Indigo), ніжно-рожевому (Blush) та цитрусовому (Citrus). Відтінки корпусу повторюються на клавіатурі Magic Keyboard та у фірмових шпалерах.

Характеристики та порти

Пристрій орієнтований на мобільність та автономність, пропонуючи до 16 годин роботи від батареї. Серед інших характеристик:

Пам'ять: 8 ГБ об'єднаної пам'яті (ОЗУ).

Зв'язок: підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 6.

Камера та звук: фронтальна камера 1080p, подвійні мікрофони та стереодинаміки з підтримкою Spatial Audio.

Роз'єми: два порти USB-C (один швидкий USB-C 3 до 10 Гбіт/с, інший — USB-C 2 до 480 Мбіт/с) та роз'єм для навушників.

Екологічність та ціни

Apple наголошує, що MacBook Neo — це їхній найекологічніший комп’ютер. Він на 60% складається з перероблених матеріалів, включаючи 90% вторинного алюмінію в корпусі та 100% переробленого кобальту в акумуляторі.

Цінова політика:

$599 — версія на 256 ГБ пам'яті зі стандартною Magic Keyboard.

$699 — версія на 512 ГБ пам'яті з клавіатурою Magic Keyboard з Touch ID.

$499 — спеціальна ціна для студентів та освітян.

Попередні замовлення на MacBook Neo стартують сьогодні, 4 березня, а офіційні продажі розпочнуться у середу, 11 березня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 3 березня, Apple представила оновлені MacBook Pro та MacBook Air із новими чипами покоління M5. При цьому початкова ціна на молодшу модель становить від $1 099, що на $100 вище за попереднє покоління.