Нацбанк розпочав нову кампанію з платіжної безпеки на тлі зростання збитків від шахрайства

Національний банк України спільно з правоохоронцями та фахівцями із захисту інформації запустили черговий етап освітньої ініціативи #ШахрайГудбай, спрямованої на підвищення обізнаності громадян щодо правил безпеки під час безготівкових розрахунків. Про це повідомляє Національний банк України 13 травня.

Збитків стає більше попри зменшення кількості інцидентів

За підсумками 2025 року зафіксовано 256 тисяч незаконних транзакцій із використанням платіжних карток. Цей показник знизився на 13,3 тисячі випадків, або на 5%, порівняно з даними 2024 року. Водночас загальний обсяг фінансових втрат громадян від таких операцій зріс майже на чверть (24%) і сягнув 1,4 млрд гривень. Відповідна статистика свідчить про те, що масштаб втрат від кожної окремої махінації збільшується, що вимагає продовження системної просвітницької роботи.

Як зловмисники маніпулюють клієнтами

Основним інструментом шахраїв на платіжному ринку залишається соціальна інженерія — психологічне маніпулювання, за якого користувачі самостійно передають злочинцям особисті дані, реквізити карток, логіни та паролі від інтернет-банкінгу, а також одноразові коди підтвердження.

Заступник голови Національного банку України (НБУ) Олексій Шабан зазначив, що торік саме на такі схеми припало 90% від загального обсягу всіх фінансових втрат. Начальник Департаменту кіберполіції Національної поліції України Юрій Виходець додав, що злочинці ефективно користуються емоційністю та браком знань жертв у цифровому середовищі. Зі свого боку голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) Олександр Потій наголосив, що кібергігієна окремого громадянина є складовою національної безпеки, оскільки скомпрометовані акаунти можуть стати точкою входу для кіберзлочинців до державних систем.

Від державних послуг до захисту фінансового номера

До кампанії, яка триватиме до кінця 2026 року в усіх регіонах країни, долучилися близько 80 партнерів. Просвітницькі заходи охоплять низку ключових тем: захист від шахрайства під виглядом державних послуг, протидію фейковим інвестиційним проєктам, правила перевірки платіжних сайтів та чат-ботів, безпеку онлайн-шопінгу, а також захист фінансового номера телефону. Окрема увага приділятиметься схемам, за яких шукачів роботи обманом втягують у злочинну діяльність.

Інформаційні матеріали розповсюджуватимуться через зовнішню рекламу, громадський транспорт, монітори в центрах надання адміністративних послуг, торговельно-розважальних центрах, на автозаправних станціях, у банківських відділеннях та метрополітені. Також передбачено випуск соціальної газети для людей старшого віку, яка поширюватиметься через сервісні центри Пенсійного фонду України, та проведення освітніх заходів для молоді.

