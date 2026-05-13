ШІ-компанія Cerebras може провести найбільше IPO року

Американський виробник чипів для штучного інтелекту Cerebras Systems готується підвищити ціновий діапазон свого IPO на тлі різкого зростання попиту з боку інвесторів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Компанія розглядає можливість підвищення цінового діапазону акцій до $150−160 за акцію замість раніше заявлених $115−125. Крім того, Cerebras може збільшити обсяг розміщення з 28 млн до 30 млн акцій.

У разі встановлення ціни на верхній межі нового діапазону компанія зможе залучити близько $4,8 млрд, тоді як за початковими умовами IPO йшлося приблизно про $3,5 млрд.

За словами співрозмовників Reuters, книга заявок вже перевищує обсяг запропонованих акцій більш ніж у 20 разів. Остаточне ціноутворення очікується 13 травня.

Попит на ШІ-чипи стрімко зростає

Інтерес інвесторів до Cerebras пов’язаний із глобальним бумом штучного інтелекту та різким зростанням попиту на високопродуктивні чипи.

Компанія зі штаб-квартирою у Каліфорнії розробляє спеціалізовані процесори для роботи з великими ШІ-моделями та конкурує з Nvidia.

Чипи Cerebras краще пристосовані для обробки запитів користувачів та роботи AI-моделей у реальному часі, ніж традиційні GPU-чипи, які індустрія тривалий час використовувала переважно для навчання штучного інтелекту.

Аналітики зазначають, що ринок поступово зміщується від етапу тренування моделей до їх масового впровадження, що підсилює попит саме на такі рішення.

Другий шанс вийти на біржу

IPO стане другою спробою Cerebras Systems вийти на біржу. Вперше компанія подала документи ще у 2024 році, однак тоді процес був зупинений через перевірку партнерства з еміратською ШІ-компанією G42 з боку американських органів нацбезпеки.

Пізніше угоду було схвалено, а серед клієнтів Cerebras з’явилися такі технологічні гіганти, як Amazon та OpenAI.

За даними Dealogic, розміщення Cerebras може стати найбільшим IPO у світі цього року. Організаторами угоди виступають Morgan Stanley, Citigroup, Barclays та UBS Group. Акції компанії планують розмістити на біржі Nasdaq під тикером CBRS.