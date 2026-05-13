Бюджет України отримав майже 7 млрд від податку на Google

Міжнародні корпорації, що надають електронні послуги в Україні, забезпечили понад 6,9 млрд грн надходжень з податку на додану додану вартість (ПДВ) протягом перших чотирьох місяців 2026 року. Цей показник демонструє стабільне зростання доходів від діяльності іноземних цифрових сервісів на українському ринку. Про це повідомляє Державна податкова служба 13 травня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Динаміка надходжень та валютні розрахунки

Згідно з офіційними даними, загальна сума сплаченого податку у валютному еквіваленті розподілилася наступним чином: 52 млн євро та 97,6 млн доларів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг платежів збільшився на 1,5 млрд грн.

Найбільші внески до державного бюджету здійснили лідери світового технологічного ринку: Apple, Google, Meta та Netflix. До переліку ключових платників також увійшли ігрові та торговельні платформи, зокрема Sony, Valve, Etsy, Epic Games та Wargaming. Тимчасова виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби (ДПС) Леся Карнаух зазначила: «Надходження зросли на 1,5 млрд грн порівняно з відповідним періодом минулого року».

Розширення кола платників

З початку 2026 року статус платника ПДВ в Україні отримали ще дев’ять іноземних компаній. Наразі на податковому обліку перебувають 154 міжнародні корпорації, які офіційно сплачують так званий «податок на Google».

Позитивна тенденція спостерігалася вже за підсумками першого кварталу поточного року. У січні-березні компанії задекларували 4,5 млрд грн податку, що на 28% перевищило показник відповідного періоду 2025 року (3,5 млрд грн). Тоді валютні розрахунки склали 41,7 млн євро та 54,2 млн доларів.

Вимоги законодавства до цифрового бізнесу

Відповідно до чинних норм, реєстрація платником ПДВ є обов’язковою для нерезидентів, чий річний обсяг електронних послуг для українських користувачів перевищує 1 млн грн за останні 12 місяців. Під дію закону підпадають сервіси онлайн-реклами, стрімінгові платформи, хмарні технології, програмне забезпечення та маркетплейси (торговельні майданчики в інтернеті).

Читайте також: Податок на розкіш: власники дорогих авто поповнили бюджет на 115 млн грн