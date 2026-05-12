У Німеччині платитимуть до 30 тисяч євро за перетворення порожніх офісів на житло

З липня федеральний уряд виплачуватиме субсидії до 30 000 євро за кожну квартиру, створену шляхом переобладнання нежитлових приміщень у житлові. Про це пише Ausnews.

Що відомо про програму

З липня Федеральне міністерство будівництва запускає програму під назвою «Від комерції до житла». Вона працює просто: якщо ви перетворюєте порожнє комерційне приміщення на житло, держава платить вам за це гроші — і повертати їх не потрібно.

На кожну нову квартиру можна отримати до 30 000 євро. Загалом на програму виділено 300 мільйонів євро.

Під дію програми підпадають найрізноманітніші об'єкти: колишні офіси, магазини, старі виробничі приміщення. Головна умова одна — у результаті переобладнання має з’явитися хоча б одна повноцінна квартира.

Як розраховується програма субсидування

Держава готова відшкодувати до 30% витрат на переобладнання будівлі, але не більше 30 000 євро за кожну квартиру. Простіше кажучи: якщо ремонт обійшовся вам у 100 000 євро і більше — отримаєте максимум 30 000 євро. Якщо витратили менше — і субсидія буде меншою, рівно 30% від реальних витрат.

Однак одного переобладнання приміщень замало. Щоб отримати гроші, власник будівлі зобов’язаний ще й провести енергетичну модернізацію: замінити вікна, утеплити стіни, оновити систему опалення. Ці витрати держава не покриває — але без їх виконання субсидію не нададуть взагалі.

Після всіх робіт будівля має відповідати стандарту «Ефективний дім 85». Це означає, що вона має споживати не більше 85% тієї енергії, яку споживав би аналогічний новий будинок, побудований за чинними нормами. Для будівель із охоронним статусом — тобто визнаних архітектурними пам’ятками — вимоги дещо м’якші.

Мешканці Північного Рейну-Вестфалії можуть розраховувати на додатковий бонус: якщо озеленити дах будівлі, держава доплатить ще 10 000 євро.

Як подати заявку

Брати участь у програмі можуть приватні особи, компанії та житлові кооперативи. Заявки приймає державний банк розвитку KfW. Важливе правило: подати заявку потрібно до того, як почнуться будівельні роботи. Якщо ви поки що тільки плануєте або консультуєтеся — саме час це зробити.

Для компаній встановлено верхню межу: не більше 300 000 євро на одну організацію, що відповідає приблизно десяти квартирам. Це вимога європейського законодавства.

Сенс обмеження полягає в тому, щоб жодна компанія не отримувала за рахунок державних коштів несправедливої переваги перед конкурентами.