Ринки підозрюють, що новий голова ФРС стане іграшкою Трампа

Серед головних подій тижня: війна в Ірані, і у мене є відчуття, що ця історія з нами ще на багато тижнів, а може й місяців. Як ринки реагують на масштабну кризу і які фактроки також впливали на них розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club, Іван Компан.

Протока запрацює ще не скоро

В Ірані небагато змінилося — президент США в односторонньому порядку (ну, не хоче з ним ніхто розмовляти, що поробиш!) оголосив безстрокове перемир’я і намагається якось знайти вихід із дуже глухого кута, в який він сам себе й загнав. Звісно, ні у кого немає сумнівів, що Трамп переміг всіх на світі і досягнув всіх поставлених цілей, але протока як і раніше залишається закритою для судноплавства і Brent вже коштує $106 за барель. Навіть, якщо протоку розблокували б прямо зараз, то за офіційними оцінками Пентагону знадобиться шість місяців, щоб очистити її від мін і зробити безпечною для судноплавства. Але про це немає й мови, більше того, знімки супутників демонструють, що іранці продовжують мінувати й надалі. Так що, привіт інфляція і не мрійте про зниження ставки найближчим часом!

Нафта нафтою — це важливо, але ми живемо в сучасному світі, який важко уявити без використання інформаційних технологій. Незважаючи на середньовічний характер поглядів вартових ісламської революції, вони чудово розуміють значущість сучасних технологій. Цього тижня Іран погрожував знищити телекомунікаційну інфраструктуру на дні Ормузької протоки, яка забезпечує 90% інтернету, банківських комунікацій та хмарних рішень в країнах Близького сходу. Тільки уявіть, чим це закінчиться для економіки розвинутих арабських країн!

Співбесіда у сенаті

Головною економічною подією минулого тижня, мабуть, можна вважати виступ номінанта на посаду Голови ФРС Кевіна Ворша в Сенаті США. У вступній промові він очікувано пообіцяв бути незалежним, виваженим, професійним і все таке інше зі стандартного набору, який обіцяють політики, претендуючи на посаду. Але очевидно, що більш важлива інформація була не у промові, написаній заздалегідь, з правильним словами та гаслами, а у відповідях на питання сенаторів. Питали про те, чи брав Ворш на себе зобов’язання перед Трампом знизити ставку, коли він планує позбутися часток в компаніях, заснованих Епштейном, і чи збирається реформувати ФРС. Відповідаючи на гострі запитання кандидат в керівники центрального банку, на жаль, не справив гарного враження ні на сенат, ні на ринки, які від його відповідей почали червоніти.

В цілому, на думку багатьох інвесторів Ворш є прихильником більше ліберальної політики аніж Пауелл і буде шукати можливості для зниження ставок. А ось щодо незалежності, то мало хто вірить в те, що Трамп не візьме під контроль свого протеже, а разом з ним і монетарну політику країни. За якихось кілька годин розмови в Сенаті Ворш навіть встиг отримати прізвисько «Sock puppet» (лялька зі шкарпетки для лялькового театру), з натяком на те, що ним буде легко маніпулювати з Білого дому. В підсумку, питання із затвердженням нового Голови ФРС залишається відкритим.

ШІ рятує Intel

Сезон квартальних результатів набирає обертів і першою з Mag 7 на арену вийшла Tesla, в середу. Компанія відзвітувала гарно, але все зіпсували новини про майбутні капітальні витрати, які зроблять грошовий потік негативним. Не дуже гарна перспектива… А ось хто вразив, так це Intel. Абсолютно неочікувано компанія перевищила прогнози, продемонструвала впевненість в завтрашньому дні на тлі АІ-буму, за що була винагороджена стрімким зростанням.

І якщо у виробників процесорів все добре, то виробників програмного забезпечення продовжує лихоманити. Занепокоєння у інвесторів щодо змін у сфері АІ з’вилося після того, як Anthropic у лютому продемонстрував, що його творіння може легко замінити людей, що займаються маркетингом, аналітикою даних та створенням програмного забезпечення. IBM та ServiceNow, які звітували цього тижня, подібні занепокоєння лише посилили, відзвітувавши про сповільнення росту виручки, за що й поплатися двозначним падінням цін на акції.

Що далі? В цілому, ринок охоплений незламним оптимізмом, що не день, то індекси встановлюють нові історичні рекорди, а впливові аналітики та інвестори прогнозують S&P 500 на рівні 7,700 на кінець року, а може ще й раніше. Ось тільки, хтось каже, що перед зростанням доведеться пережити корекцію, а хтось вважає, що продовжимо зростати без всяких корекцій. Але всі єдині в тому, що зростання продовжиться! Як бачите, в уяві інвесторів майбутні вигоди від АІ переважають проблеми, пов’язані з війною в Ірані, поверненням інфляції та іншими макроекономічними негараздами, хоча, чесно кажучи, особисто мені все це нагадує ігри з вогнем…