Кількість небанківських фінустанов в Україні продовжує скорочуватися

У квітні 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на 10 установ — до 749. Крім того, кількість банків, що мають ліцензію зменшилася на один — до 59. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

У квітні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом фінансовим компаніям, трьом ломбардам та двом кредитним спілкам, ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній кредитній спілці.

Із реєстрів виключено 10 небанківських фінансових установ. Зокрема, за ініціативою заявника виключено три ломбарди, дві кредитні спілки та одну колекторську компанію. Примусово з реєстрів виключено чотири фінансові компанії.

Станом на 1 травня на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

395 фінансових компаній (було 399),

47 страховиків non-life (кількість не змінилася),

10 life-страховиків (кількість не змінилася),

один страховик зі спеціальним статусом,

97 ломбардів (було 100),

79 кредитних спілок (було 81),

один лізингодавець (кількість не змінилася),

47 страхових брокерів (кількість не змінилася),

72 колекторські компанії (було 73).

Кількість банківських груп (15) та небанківських фінансових груп (39) не змінилася.

Платіжний ринок

На платіжному ринку діє 12 платіжних систем (було 13), створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 95 комерційних агентів (було 69), 32 технологічних оператори платіжних послуг (кількість не змінилася) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг. Інформація про всіх учасників платіжного ринку міститься тут.

Упродовж квітня до Нацбанку надійшло 232 запити від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній та лізингодавців становила 117, страховиків — 37, кредитних спілок, ломбардів і колекторських компаній — 22, банків — 56.

