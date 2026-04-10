10 квітня 2026, 16:33

Ринок небанківських фінустанов скоротився: НБУ оприлюднив статистику за березень

Національний банк України підбив підсумки реєстраційних та ліцензійних дій у березні 2026 року. За місяць кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася на дві установи — до 759 компаній. При цьому банківський сектор залишається стабільним: в Україні продовжують працювати 60 ліцензованих банків. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Ринок небанківських фінустанов скоротився: НБУ оприлюднив статистику за березень
Зміни на ринку

Протягом березня регулятор активно переглядав склад учасників ринку, реагуючи як на запити самих компаній, так і на порушення:

  • Ліцензії: дві фінансові компанії втратили ліцензії за власною ініціативою, ще двом їх було анульовано примусово. Одній компанії звузили обсяг ліцензії.
  • Виключення з реєстрів: ринок покинули 5 установ (один страховий брокер пішов добровільно, чотири фінансові компанії виключено примусово).
  • Нові гравці: реєстри поповнилися трьома новими страховими брокерами.

Станом на 1 квітня 2026 року на ринку небанківських фінансових послуг працювало:

  • 399 фінансових компаній (було 403),
  • 47 страховиків non-life (кількість не змінилася),
  • 10 life-страховиків (кількість не змінилася),
  • один страховик зі спеціальним статусом,
  • 100 ломбардів (кількість не змінилася),
  • 81 кредитна спілка (кількість не змінилася),
  • 1 лізингодавець (кількість не змінилася),
  • 47 страхових брокерів (було 45),
  • 73 колекторські компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп (15) не змінилася, кількість небанківських фінансових груп у березні зменшилася на одну (39).

Платіжний ринок

На платіжному ринку діє 13 платіжних систем (було 14), створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася), та 10 міжнародних (кількість не змінилася).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 16 платіжних установ (кількість не змінилася), 11 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб'єктів, що діють на платіжному ринку, належать 69 комерційних агентів (кількість не змінилася), 32 технологічні оператори платіжних послуг (кількість не змінилася) та чотири надавачі нефінансових платіжних послуг.

Комунікація з НБУ

Упродовж березня до Національного банку надійшло 228 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 137, страховиків — 38, кредитних спілок і колекторських компаній — 17, банків — 36.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
