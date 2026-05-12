Корея планує ділитися доходами від ШІ з громадянами

У Південній Кореї пропонують виплачувати жителям «дивіденди» з надмірних податкових надходжень від індустрії штучного інтелекту. Така ініціатива вже спричинила різкі коливання акцій технологічних компаній на місцевій біржі. Про це повідомляє Bloomberg 12 травня.

Реакція ринку та позиція влади

Ідею про розподіл прибутків від ШІ озвучив у Facebook керівник із питань президентської політики Кім Йон Бом. Інвестори не відразу зрозуміли суть пропозиції, через що базовий індекс Kospi впав на 5,1%, а ринок втратив понад 300 мільярдів доларів капіталізації. Згодом чиновник уточнив, що пропонує використовувати наявні надлишкові податкові збори, а не запроваджувати новий податок для корпорацій. Після цього акції Samsung та SK Hynix частково відновили позиції, а падіння індексу уповільнилося до 2,3%. В офісі президента наголосили, що слова радника є лише його особистою думкою.

Прибутки корпорацій та податки

Цього року аналітики прогнозують операційний прибуток Samsung на рівні 330 трильйонів вон (220 мільярдів доларів). Це зробить її другою найприбутковішою компанією світу після Nvidia. Конкурент SK Hynix також очікує високих результатів — близько 239 трильйонів вон прибутку у 2026 році. Якщо обидва виробники досягнуть сумарного доходу у 500 трильйонів вон, вони сплатять понад 100 трильйонів вон корпоративних податків. Це може перевищити загальнонаціональний план податкових зборів уряду на цей рік.

Вимоги працівників компаній

На тлі надприбутків від ШІ посилюється тиск щодо їхнього справедливого розподілу. Профспілка Samsung вимагає передати співробітникам підрозділу з виробництва чипів 15% операційного прибутку та погрожує розпочати страйк 21 травня. Працівники посилаються на досвід SK Hynix, яка торік погодилася спрямувати 10% свого операційного прибутку на виплату премій персоналу.

Інвестфонд на 100 трильйонів

Південна Корея розглядає розвиток штучного інтелекту як пріоритет для економіки. У 2025 році уряд спільно з приватним бізнесом анонсував створення інвестиційного фонду на 100 трильйонів вон (понад 71 мільярд доларів) для підтримки ключових напрямів ШІ-інновацій. Раніше країна також виділила 9,4 трильйона вон на розробку передових нейропроцесорів і систем пам'яті, щоб утримати лідерство на світовому ринку напівпровідників.

