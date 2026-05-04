4 мая 2026, 16:36

Социальное жилье для украинцев в Германии: кто может подать заявку

Украинцы, проживающие в Германии, могут претендовать на социальное жилье, однако для этого необходимо получить специальный документ Wohnberechtigungsschein (WBS). Он подтверждает право арендовать квартиру с государственной поддержкой. Об этом пишет Visitukraine.today со ссылкой на relocate.to.

Украинцы, проживающие в Германии, могут претендовать на социальное жилье, однако для этого необходимо получить специальный документ Wohnberechtigungsschein (WBS).

Что такое WBS?

Wohnberechtigungsschein — это официальное свидетельство, подтверждающее, что доход домохозяйства соответствует установленным критериям. Только при наличии этого документа можно заключить договор аренды на социальное жилье (Sozialwohnung).

Важно: WBS не гарантирует получение квартиры. Это только доступ к рынку социального жилья. После получения документа следует самостоятельно искать варианты, конкурировать с другими заявителями и часто ждать в очереди.

Кто выдает WBS в Германии?

Оформление документа производится в местных органах власти по месту жительства. Название учреждения зависит от федеральной земли, но чаще всего это:

  • Wohnungsamt (жилой отдел);
  • Sozialamt (социальный отдел);
  • Stadt/Gemeinde/Kreisverwaltung (городская или районная администрация).

Подавать заявление следует именно в том городе или общине, где вы официально проживаете.

Могут ли украинцы с временной защитой получить WBS?

Да, украинцы со статусом временной защиты (§ 24 AufenthG) имеют право подаваться на WBS. Основные требования:

  • наличие действующего Aufenthaltstitel;
  • легальное пребывание в стране;
  • доход в пределах установленных лимитов.

В некоторых случаях органы могут обращать внимание на срок действия удостоверения. Если он заканчивается в ближайшее время, они могут попросить сначала продлить документы.

В сложных ситуациях — например, при отказе или нестандартных условиях пребывания — следует обратиться к миграционным юристам. Через Visit Ukraine украинцы могут получить профессиональную консультацию и сопровождение, что поможет избежать ошибок и правильно оформить документы.

Как подать заявление

Процедура представления зависит от региона:

1. Берлин. Заявление подается через Bezirksamt (районную администрацию), обычно в Wohnungsamt. Доступны разные уровни WBS (140/160/180), которые определяют допустимый уровень дохода.

2. Гамбург. Подача осуществляется через Bezirksamt или через Hamburg Service с возможностью загрузки документов.

3. Северный Рейн-Вестфалия (NRW). В таких городах, как Кельн или Дюссельдорф, заявление подают через местные администрации. Важно: WBS, изданный в NRW, действует только в пределах этой земли.

4. Саксония. Процедура представления описана на официальных порталах земли, обращаться нужно в местные органы власти.

5. Бавария. В Мюнхене действует отдельная система SOWON — классический WBS здесь не используется.

Какие доходы позволяют получить WBS?

Основной критерий — уровень дохода домохозяйства. Обычно учитываются все лица, проживающие в квартире. Ориентировочные лимиты:

  • 1 человек — до ~16 800 € в год;
  • 2 человека — до ~25 200 €;
  • каждое дополнительное лицо — +4 200 €;
  • каждый ребенок — +700 €.

Точная сумма зависит от региона и программы.

Что делать после получения WBS?

После получения документа начинается самый сложный этап — поиск жилья. Социальных квартир в Германии ограничено количество, потому конкуренция высока.

Искать жилье можно:

  • на официальных сайтах городов и муниципальных компаний;
  • на специализированных платформах (Wohnungsbörse, WG-Gesucht);
  • через организации, помогающие беженцам.

Как сообщал «Минфин», Германия впервые с 2015 года опустилась на четвёртое место среди стран Европейского Союза по количеству поданных заявлений о предоставлении убежища. До этого на протяжении ряда лет ФРГ лидировала в соответствующей статистике.

Больше всего заявлений о предоставлении убежища поступило от выходцев из Венесуэлы (21 542), Афганистана (21 402) и Бангладеш (9738).

На четвертом месте — заявления от граждан Турции, на пятом — Сирии. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество заявлений о предоставлении убежища в ЕС от сирийцев сократилось на 63 процента — до 5556.

От граждан Украины в первом квартале 2026 года зарегистрировали 4073 ходатайства о предоставлении убежища. Это на 57 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

