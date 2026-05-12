Британія перекриває шляхи «паралельного імпорту»: з 13 травня запроваджуються жорсткі обмеження на реекспорт

Від попереджень до кримінальної відповідальності

Раніше Міністерство закордонних справ і у справах співдружності (FCDO), маючи підозри, що вантаж через Дубай або Алмати зрештою опиниться в рф, могло лише проводити роз'яснювальні бесіди з експортером. Тепер правила гри змінюються:

Офіційне повідомлення: Міністр торгівлі надсилає експортеру повідомлення про підозру.

Замороження вантажу: Товар блокується до моменту отримання спеціальної ліцензії.

Спроба відправити вантаж без узгодження загрожує затриманням товару, його конфіскацією та порушенням кримінальної справи.

Удар по посередниках

Під дію нових правил потрапляють будь-які товари, навіть ті, що не входять до списків стратегічного контролю. У пояснювальній записці британці прямо зазначають: попри падіння прямої торгівлі з рф на 97% порівняно з 2021 роком, російський ринок продовжує отримувати британську продукцію через треті країни.

Фактично, закон розроблений для припинення схем «паралельного імпорту», що пролягають через ОАЕ, Туреччину, Казахстан та Киргизстан.

Це вже другий удар по обхідних шляхах за останні тижні. 23 квітня Євросоюз активував інструмент протидії обходу санкцій точково проти Киргизстану — секторальна заборона на верстати та електроніку. Велика Британія обрала шлях персональних повідомлень щодо конкретних вантажів.

«Мінфін» писав, що 24 лютого 2026 року Велика Британія запровадила санкції проти дев'яти російських банків. Крім того, до списків потрапили 240 компаній, сім фізосіб та 50 суден.