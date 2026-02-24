Великобританія запровадила санкції проти дев'яти російських банків

Великобританія 24 лютого ввела санкції проти дев'яти російських банків, випливає із повідомлення на сайті уряду. До таких банків увійшли: Аверсбанк, «Точка» Пошта-банк, «Сінара», Транскапіталбанк, Ланта-банк, «Ак барс банк», Фора-банк і Абсолют-банк.

Згідно з повідомленням Управління зі здійснення фінансових санкцій (OFSI), до списків потрапили 240 компаній, сім фізосіб та 50 суден. З великих компаній під обмеження потрапили «Транснефть», «Газпром СПГ Портова» та «Росатом». На згортання операцій із «Транснафтою» OFSI відвела термін до 9 квітня.

Під обмеження потрапили, зокрема іноземні компанії, серед них — юрособи з ОАЕ та Китаю. Зокрема дві інвестиційні компанії: Alliance Capital (Польща) та DEX Capital Holding (ОАЕ).