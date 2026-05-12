У Польщі готують зміни до процедури набуття польського громадянства

МВСіА працює над змінами до процедури набуття польського громадянства. У планах запровадити обов’язковий тест для іноземців, який оцінюватиме «знання історії, цінностей та принципів» Польщі. Про це пише Inpoland.net.pl.

Що може змінитися

Кандидати повинні будуть підписати акт лояльності до Республіки Польща. Також іноземці повинні будуть прожити в Польщі щонайменше вісім років та мати польське податкове резидентство.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації працює над змінами до процедури отримання польського громадянства. Відомство представило керівні принципи щодо внесення змін до Закону про громадянство Польщі у жовтні 2025 року.

Згідно з пропозицією, кандидати на отримання громадянства повинні будуть скласти тест, що складається приблизно з 40 питань, та мати рівень володіння польською мовою щонайменше на рівні B2.

Польське громадянство — це привілей, який потрібно заслужити. Саме тому ми плануємо запровадити зміни, які гарантуватимуть, що кожен, кого ми приймаємо до нашої країни, буде цього гідний, — зазначено у дописі МВСіА на платформі X.

Як пояснили у міністерстві, запропоновані зміни «спрямовані на підвищення престижу польського громадянства шляхом запровадження чітких суттєвих критеріїв, які забезпечать повну інтеграцію тих, хто його отримує, у національну спільноту».

Так званий тест на громадянство оцінюватиме «рівень інтеграції в польське суспільство», а також «знання історії, цінностей та принципів» Польщі. Кандидати повинні будуть підписати акт лояльності до Республіки Польща.

Для отримання польського громадянства потрібно буде щонайменше 8 років легального проживання в Польщі та польське податкове резидентство.