Через падіння продажів електромобілів в Києві почали закриватися автосалони

Падіння продажів електромобілів в Україні після скасування пільг стало причиною того, що у Києві почали закриватися автосалони, де ще нещодавно стояли черги за «зеленими» автівками. Про це пише Autoconsulting.

Які салони зачиняються

Наприклад, закрився автосалон Volt Auto на Набережно-Луговій. Ще у грудні 2025 року тут біло представлено багато електромобілів, а зараз — порожнє приміщення й жодних ознак діяльності.

Дійсно, продажі електромобілів після 1 січня 2026 року значно впали. Взимку вони становили 2−3% від ринку, у квітні зросли до 8,7%, а за підсумками 4 місяців досягли лише 8,2%.

Минулого року у такий самий період електромобілі займали 16% ринку. Тобто обсяги продажів впали рівно у 2два рази.

Це й змусило деяких операторів оптимізовувати мережі власних автосалонів. У тому числі було закрито декілька «автосалонів», які розміщувалися на парковках біля ТРЦ та паркінгах.