Ринок новобудов у квітні: що відбувається з цінами та попитом

DIM .RIA проаналізував стан ринку нерухомості в Україні за квітень 2026 року. У фокусі звіту — динаміка цін, попиту та пропозиції на ринку продажу новобудов та вторинки, а також у сегменті оренди. Дані порівнюються з березнем 2026 року та квітнем 2025 року.

Ринок новобудов: ціни ростуть, попит коливається

Пропозиція

У квітні 2026 року продовжують працювати 84% відділів продажу новобудов в Україні. Впродовж місяця в експлуатацію ввели 16 нових будинків на 30 секцій загалом: 9 секцій — у Львівській, 7 — в Івано-Франківській, 4 — в Одеській, 3 — у Дніпропетровській, 2 — у Київській, та по 1 — у Києві, Тернопільській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях.

Ціни

Вартість за квадратний метр у новобудовах протягом квітня збільшувалась практично по всій Україні. Найбільше ціни підвищились в Івано-Франківській області — +11% порівняно з березнем. Найпомітніше зниження вартості на новобудови спостерігалось у Харківській області — на 6,3%.

Київ залишається найдорожчим містом за вартістю нового житла: середня вартість квадратного метра у квітні становила $1 438/м² (+3,2% порівняно з березнем).

Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі — середня вартість квадратного метра становить $2 676, найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна — $865/м².

Попит

Попит на нове житло серед українців у квітні коливався у залежності від регіонів. Найпомітніше зростання — у Дніпропетровській (+22%), Івано-Франківській (+7%) та Чернівецькій (+7%) областях, а також у Києві (+7%). Помітне падіння попиту спостерігалось у Сумській (-20%), Кіровоградській (-20%) та Житомирській (-18%) областях.