11 травня 2026, 14:12

Світ зіткнувся з масштабним дефіцитом нафти через війну на Близькому Сході — Saudi Aramco

Через війну США та Ізраїлю з Іраном на світовому ринку за останні два місяці виник дефіцит близько 1 млрд барелів нафти, вважають у саудівській нафтовій компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє агентство Reuters.

Що буде з ринком

За оцінкою голови компанії Аміна Насера, навіть якщо блокаду Ормузької протоки буде знято, і поставки нафти відновляться, потрібен час для стабілізації ринку та цін на сировину.

Насер підкреслив, що окрім війни США та Ізраїлю з Іраном на ринку позначається багаторічний дефіцит інвестицій, який посилив навантаження на і без того низькі світові запаси нафти.

Як пише Reuters, у першому кварталі 2026 року чистий прибуток Saudi Aramco, однієї з найбільших нафтових компаній, на яку припадає близько 12% усіх світових запасів нафти, зріс на 25% і склав 32,5 млрд доларів.

Щоб обійти блокаду Ормузької протоки, Saudi Aramco використовує свій нафтопровід, який транспортує до 7 мільйонів барелів сирої нафти за добу від східного узбережжя Перської затоки до Червоного моря, розповів Насер.

Запаси нафти скорочуються

Раніше британська газета Financial Times з посиланням на дані аналітиків S&P Global Energy та Goldman Sachs писала, що за підсумками квітня 2026 року світові запаси нафти скоротилися на рекордні 200 млн. барелів.

За підрахунками S&P, за квітень обсяги нафти скоротилися на 6,6 млн. барелів на добу, незважаючи на зниження попиту. Він обвалився на 5 млн барелів на добу — це друге найбільше падіння за всю історію спостережень. Сильніше попит нафту опускався лише під час пандемії коронавірусу.

Експерти вважають, що ринок ще не відреагував на рекордні темпи скорочення запасів, тому «зростання цін на нафту ще попереду.

Як пояснює Financial Times, загальні світові запаси видобутої сирої та ще не переробленої нафти оцінюються сьогодні приблизно у 4 млрд барелів. Проте більша частина цього обсягу задіяна у повсякденних операціях, які необхідні підтримки роботи нафтопереробних заводів і трубопроводів, якими транспортується сировину.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
