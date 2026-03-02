Saudi Aramco зупинила роботу свого заводу після іранського удару

Компанія Saudi Aramco призупинила роботу свого нафтопереробного заводу в Рас-Таннурі після удару безпілотника у цьому районі, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією. Про це пише Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Збитки Aramco

Цей НПЗ, один із найбільших у Саудівській Аравії, здатний переробляти 550 000 барелів сирої нафти на добу. Розташований на узбережжі Перської затоки завод був зупинений раніше в понеділок як запобіжний захід, поки Aramco оцінює збитки. За словами джерел, спалах на об'єкті взято під контроль.

Ціни на нафту в Лондоні зросли майже на 10% після початку бойових дій на Близькому Сході у вихідні: США та Ізраїль атакували Іран, а Тегеран у відповідь випустив сотні ракет та безпілотників країнами регіону.

Атака на велику енергетичну інфраструктуру є кошмарним сценарієм для нафтових ринків, враховуючи, що морське сполучення через критично важливу Ормузьку протоку вже практично зупинено на тлі ескалації напруженості.