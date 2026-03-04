В Україні хочуть запустити програму працевлаштування для людей 50+

В уряді планують реалізувати проєкт «Досвід має значення», який допоможе українцям 50+ знайти роботу. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.

Яка мета

Як зазначається, мета проєкту — підтримати старших працівників на ринку праці та зробити «дорослий найм» звичною практикою для бізнесу.

Що передбачає програма

навчальні тренінги та підготовку резюме

підготовку до співбесід

швидкі зустрічі з роботодавцями

короткі стажування до 10 днів

гнучкі графіки роботи та адаптацію робочих місць

Пілот стартує у 2026 році. Планують залучити до 500 роботодавців і забезпечити щонайменше 1300 працевлаштувань.