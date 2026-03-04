В уряді планують реалізувати проєкт «Досвід має значення», який допоможе українцям 50+ знайти роботу. Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України.
4 березня 2026, 13:38
В Україні хочуть запустити програму працевлаштування для людей 50+
Яка мета
Як зазначається, мета проєкту — підтримати старших працівників на ринку праці та зробити «дорослий найм» звичною практикою для бізнесу.
Що передбачає програма
- навчальні тренінги та підготовку резюме
- підготовку до співбесід
- швидкі зустрічі з роботодавцями
- короткі стажування до 10 днів
- гнучкі графіки роботи та адаптацію робочих місць
Пілот стартує у 2026 році. Планують залучити до 500 роботодавців і забезпечити щонайменше 1300 працевлаштувань.
