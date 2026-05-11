Ірландія готує програму повернення біженців до України та зменшить розмір щомісячної виплати на житло

Уряд Ірландії розробляє нову схему підтримки українських біженців, які повертаються на батьківщину. Передбачається, що основну фінансову допомогу вони отримуватимуть після того, як остаточно виїдуть до України, повідомило в суботу, 9 травня, видання The Sunday Times .

Деталі програми

Нова програма добровільного повернення в Україну розрахована на «обмежений і фіксований термін», її передбачається розпочати після закінчення терміну дії директиви Європейського Союзу (ЄС) про тимчасовий захист.

Крім того, запуск цієї програми залежить від початку відбудови України, яка постраждала під час повномасштабного російського вторгнення, зазначає видання. Українцям буде запропоновано повертатися додому лише за умови дотримання певних вимог щодо безпеки, зокрема початку робіт з відбудови в Україні.

Новий пакет підтримки українців міститиме допомогу в частковому покритті витрат на повернення в Україну. Але основна підтримка буде спрямована на реінтеграцію та відбудову в Україні.

Крім того, Ірландія зацікавлена в участі в пілотній програмі ЄС щодо повернення українців, яка передуватиме повноцінній програмі добровільного повернення, повідомило The Times джерело в уряді.

Зменшення розміру щомісячної виплати на житло

У службовому документі ірландського уряду також визначені ключові пункти щодо припинення заходів підтримки українських біженців. Зокрема, вже в жовтні розмір щомісячної виплати на житло в Ірландії буде знижено з 600 до 400 євро.

За даними Центрального статистичного відомства Ірландії (CSO), станом на початок 2026 року в Ірландії перебувало близько 84 100 українських біженців.