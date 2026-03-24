Майже половина українців вважає, що 4-денний робочий тиждень допоможе працювати краще — опитування «Мінфіну»

В Україні зростає підтримка ідеї запровадження чотириденного робочого тижня. Згідно з результатами анонімного опитування, 48% респондентів упевнені, що такий формат допоможе працювати більш ефективно. Про це свідчать результати анонімного онлайн-опитування у телеграм-каналі «Мінфіна», у якому взяли участь 1539 респондентів.

Ще 18% опитаних також підтримують цю ідею, проте вважають її доречною лише після війни.

15% респондентів не бачать суттєвої користі від скорочення робочого тижня, а 19% вважають, що для України це надто ризикований крок.

