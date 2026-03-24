24 березня 2026, 14:45

Майже половина українців вважає, що 4-денний робочий тиждень допоможе працювати краще — опитування «Мінфіну»

В Україні зростає підтримка ідеї запровадження чотириденного робочого тижня. Згідно з результатами анонімного опитування, 48% респондентів упевнені, що такий формат допоможе працювати більш ефективно. Про це свідчать результати анонімного онлайн-опитування у телеграм-каналі «Мінфіна», у якому взяли участь 1539 респондентів.

Чи підтримують українці чотириденний робочий тиждень

Ще 18% опитаних також підтримують цю ідею, проте вважають її доречною лише після війни.

15% респондентів не бачать суттєвої користі від скорочення робочого тижня, а 19% вважають, що для України це надто ризикований крок.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 10

JWT
24 березня 2026, 14:57
А ще більша буде вважати, що не працювати краще ніж працювати.

Гадки не маю, як фермери зможуть краще працювати всього 4 дні на тиждень під час посівної, наприклад. Чи прибиральник/ця. Є роботи де треба просто працювати і 4-ти денний робочий тиждень не зробить результат кращим.
Перший Потужний
24 березня 2026, 15:29
Достатньо зробити погодинну оплату для більшості професій, бо не всі професії вимагають совкового «з 9 до 18, п`ять днів на тиждень», тільки так в Україні роботодавці як правило з совку, то тут очевидно будуть маніпуляції з тим, щоб платити за 4 дні менше, ніж це було б за 5 днів, навіть якщо результати будуть однакові, або краще за 4х денного робочого дня. Ну бо для українських роботодавців властиво платити три копійки і при цьому вимагати, щоб працівник залишався на понаднормові неоплачувані, танцював на пузі і ще був глибоко зацікавлений в роботі.
JWT
24 березня 2026, 16:29
Так в Україні цілком легальна схема погодинної оплати праці. Найпростіший приклад — McDonalds
vt313
24 березня 2026, 15:15
То їх неправильно питали.
4-х денний робочий тиждень, але при 40 часовому робочому тиждні.
Перший Потужний
24 березня 2026, 15:30
Ну це так буде бачити український роботодавець, бо в Україні ж завжди все на свій манер, а не як в людей в Європі)
vt313
24 березня 2026, 15:41
Взагалі то це прописано КЗпП.
Перший Потужний
24 березня 2026, 16:47
Хосподи, мене завжди забавляють недолугі коментатори…тренд на 4х денний робочий тиждень не пов`язаний з кзппп, а пов`язаний з Європою і світом, там не працюють 40 годин за 4 дні, тримаю в курсі…
Перший Потужний
24 березня 2026, 15:27
Ми несамостійні в цьому плані, коли Європа перейде повністю на 4-х денний робочий тиждень, тоді і ми перейдемо, аналогічно і з зимовим/літнім часом.

В Європі в деяких країнах вже 4х денний робочий тиждень, тому це питання часу, але так як ми аборигени трохи, то до нас це прийде років за 15−20 напевно.
Андрій М***к
24 березня 2026, 15:41
А коли 12 годинний робочий тиждень і два вихідних на місяць, це що?
Wless
24 березня 2026, 16:33
Колись було, працювали по 10 годин , 4 доби. Всі замахалися, і в обратку. Якщо тяжко працюєшь то можна відпрацювати десь місяць чи два, а потім кінцева.
