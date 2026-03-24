В Україні зростає підтримка ідеї запровадження чотириденного робочого тижня. Згідно з результатами анонімного опитування, 48% респондентів упевнені, що такий формат допоможе працювати більш ефективно. Про це свідчать результати анонімного онлайн-опитування у телеграм-каналі «Мінфіна», у якому взяли участь 1539 респондентів.
24 березня 2026, 14:45
Майже половина українців вважає, що 4-денний робочий тиждень допоможе працювати краще — опитування «Мінфіну»
Чи підтримують українці чотириденний робочий тиждень
Ще 18% опитаних також підтримують цю ідею, проте вважають її доречною лише після війни.
15% респондентів не бачать суттєвої користі від скорочення робочого тижня, а 19% вважають, що для України це надто ризикований крок.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 10
Гадки не маю, як фермери зможуть краще працювати всього 4 дні на тиждень під час посівної, наприклад. Чи прибиральник/ця. Є роботи де треба просто працювати і 4-ти денний робочий тиждень не зробить результат кращим.
4-х денний робочий тиждень, але при 40 часовому робочому тиждні.
В Європі в деяких країнах вже 4х денний робочий тиждень, тому це питання часу, але так як ми аборигени трохи, то до нас це прийде років за 15−20 напевно.