IKEA закриває магазин у Швеції — вперше за понад чотири десятиліття

Шведська IKEA закриває свій магазин у місті Бурленге та замінить його компактнішим форматом у торговельному центрі. Компанія пояснює рішення зміною поведінки покупців і зростанням онлайн-продажів, повідомляє шведське видання Dagens Industri .

Новий формат магазину має запрацювати у першій половині року. У компанії зазначають, що він відповідатиме концепції «ритейлу майбутнього» та буде адаптований до сучасних звичок покупців.

Магазин у Бурленге відкрили лише у 2013 році після тривалих переговорів із місцевою владою. Наразі там працюють близько 230 співробітників.

В IKEA визнають, що менші магазини зазвичай потребують меншої кількості персоналу, однак наголошують, що остаточних рішень щодо штату поки немає.

У компанії пояснюють зміни стрімким зростанням онлайн-продажів. За даними IKEA Sweden, понад 20% продажів уже припадає на цифрові канали, а значна частина клієнтів починає покупки онлайн ще до відвідування магазину.

Рішення IKEA викликало невдоволення у влади Бурленге.

Закриття магазину IKEA — рідкісний випадок для Швеції, востаннє компанія закривала магазин на своїй батьківщині більше ніж чотири десятиліття тому.