Фінансовий сектор ОАЕ повертається до довоєнного ритму роботи

Незважаючи на обстріли з боку Ірану, на тлі перемир’я між Вашингтоном і Тегераном фінансовий сектор ОАЕ поступово повертається до довоєнного стану, повідомляє Bloomberg.

Банки повертаються до звичного режиму

Представник Citigroup 4 травня заявив, що «всі співробітники тепер можуть повернутися в офіс, філії працюють у звичайному режимі».

Standard Chartered також повідомив, що «робота триває у звичайному режимі».

У березні на тлі військових дій багато великих міжнародних банків, включаючи HSBC, Goldman Sachs, JPMorgan, Houlihan Lokey, UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Standard Chartered і Citibank повністю або частково закрили свої філії в країнах Перської затоки та перевели співробітників на дистанційний режим роботи. Самі банкіри на цьому тлі, а також через обстріли почали масово залишати ОАЕ.

Як пише Bloomberg, деякі компанії навіть розширюють інвестиційну діяльність в ОАЕ.

Brookfield Asset Management створює підрозділ з управління нерухомістю в Дубаї, роблячи ставку на ринок нерухомості міста. «Ми краще за інших розуміємо ризики та переваги регіону, тому й прагнемо вкласти капітал», — заявив Bloomberg Джад Еллаун, керуючий партнер і регіональний керівник Brookfield Middle East.

Хедж-фонди, включаючи Citadel Кена Гріффіна з активами в $67 млрд, готуються розпочати роботу в Дубаї.

У березні 258 компаній (на 59% більше, ніж роком раніше) відкрили регіональні представництва в Міжнародному фінансовому центрі Дубая (DIFC), територія якого в тому ж місяці зазнавала ударів. Загалом у першому кварталі в DIFC відкрилися представництва 775 нових фірм, повідомляє представник бізнес-центру.

Як ОАЕ вдалося вистояти

З початком війни на Близькому Сході фінансові групи засумнівалися в тому, що ОАЕ, зокрема Дубай, зможуть зберегти статус «тихої гавані» для інвесторів. Однак, за даними Bloomberg, катастрофи не сталося, і життя фінансового сектора близькосхідної країни поступово повертається в колишнє русло.

За даними агентства, низькі податки та безпека активів продовжують приваблювати кваліфікованих фахівців і глобальні компанії. Як зазначає Bloomberg, під час війни Дубай пом'якшив деякі нормативні вимоги, щоб допомогти компаніям продовжувати роботу під час конфлікту.

Багато компаній, що базуються в ОАЕ, продовжують наймати співробітників, «хоча й повільнішими темпами», — заявляє Захра Кларк, керівник відділу підбору персоналу в регіоні Близького Сходу та Північної Африки в компанії Tiger Recruitment.

Довгострокові «золоті візи» спонукають більшу кількість іноземних фахівців купувати житло та відкривати власний бізнес. У березні влада ОАЕ дозволила іноземним працівникам, які тимчасово покинули країну (багато з них виїхали через війну), залишатися за кордоном без втрати податкового резидентства довше, ніж це раніше дозволялося законодавством.

Грег Агіус, генеральний директор швейцарської рекрутингової компанії Agius & Partners, заявив Bloomberg, що багато банкірів і заможних приватних осіб були вражені тим, як ОАЕ впоралися з кризою. «Дубай пропонує багато можливостей для сімей і підприємців. Швейцарія прекрасна, але там більш розмірений темп життя і вищі податки».

Однак, як зазначає агентство, перспективи угод у країнах Близького Сходу стають дедалі більш невизначеними. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, очікується, що деякі IPO, заплановані на першу половину 2026 року, будуть відкладені або скасовані, а активність у сфері злиттів і поглинань може сповільнитися, оскільки компанії відкладають інвестиції.