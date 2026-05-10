Фінансовий сектор ОАЕ повертається до довоєнного ритму роботи

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 травня 2026, 9:01

Фінансовий сектор ОАЕ повертається до довоєнного ритму роботи

Незважаючи на обстріли з боку Ірану, на тлі перемир’я між Вашингтоном і Тегераном фінансовий сектор ОАЕ поступово повертається до довоєнного стану, повідомляє Bloomberg.

Незважаючи на обстріли з боку Ірану, на тлі перемир’я між Вашингтоном і Тегераном фінансовий сектор ОАЕ поступово повертається до довоєнного стану, повідомляє Bloomberg.► Читайте Telegram-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниБанки повертаються до звичного режимуПредставник Citigroup 4 травня заявив, що «всі співробітники тепер можуть повернутися в офіс, філії працюють у звичайному режимі».

► Читайте Telegram-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Банки повертаються до звичного режиму

Представник Citigroup 4 травня заявив, що «всі співробітники тепер можуть повернутися в офіс, філії працюють у звичайному режимі».

Standard Chartered також повідомив, що «робота триває у звичайному режимі».

У березні на тлі військових дій багато великих міжнародних банків, включаючи HSBC, Goldman Sachs, JPMorgan, Houlihan Lokey, UBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Standard Chartered і Citibank повністю або частково закрили свої філії в країнах Перської затоки та перевели співробітників на дистанційний режим роботи. Самі банкіри на цьому тлі, а також через обстріли почали масово залишати ОАЕ.

Як пише Bloomberg, деякі компанії навіть розширюють інвестиційну діяльність в ОАЕ.

Читайте також: Нерухомість Дубая впала на 32%

Brookfield Asset Management створює підрозділ з управління нерухомістю в Дубаї, роблячи ставку на ринок нерухомості міста. «Ми краще за інших розуміємо ризики та переваги регіону, тому й прагнемо вкласти капітал», — заявив Bloomberg Джад Еллаун, керуючий партнер і регіональний керівник Brookfield Middle East.

Хедж-фонди, включаючи Citadel Кена Гріффіна з активами в $67 млрд, готуються розпочати роботу в Дубаї.

У березні 258 компаній (на 59% більше, ніж роком раніше) відкрили регіональні представництва в Міжнародному фінансовому центрі Дубая (DIFC), територія якого в тому ж місяці зазнавала ударів. Загалом у першому кварталі в DIFC відкрилися представництва 775 нових фірм, повідомляє представник бізнес-центру.

Як ОАЕ вдалося вистояти

З початком війни на Близькому Сході фінансові групи засумнівалися в тому, що ОАЕ, зокрема Дубай, зможуть зберегти статус «тихої гавані» для інвесторів. Однак, за даними Bloomberg, катастрофи не сталося, і життя фінансового сектора близькосхідної країни поступово повертається в колишнє русло.

За даними агентства, низькі податки та безпека активів продовжують приваблювати кваліфікованих фахівців і глобальні компанії. Як зазначає Bloomberg, під час війни Дубай пом'якшив деякі нормативні вимоги, щоб допомогти компаніям продовжувати роботу під час конфлікту.

Багато компаній, що базуються в ОАЕ, продовжують наймати співробітників, «хоча й повільнішими темпами», — заявляє Захра Кларк, керівник відділу підбору персоналу в регіоні Близького Сходу та Північної Африки в компанії Tiger Recruitment.

Довгострокові «золоті візи» спонукають більшу кількість іноземних фахівців купувати житло та відкривати власний бізнес. У березні влада ОАЕ дозволила іноземним працівникам, які тимчасово покинули країну (багато з них виїхали через війну), залишатися за кордоном без втрати податкового резидентства довше, ніж це раніше дозволялося законодавством.

Грег Агіус, генеральний директор швейцарської рекрутингової компанії Agius & Partners, заявив Bloomberg, що багато банкірів і заможних приватних осіб були вражені тим, як ОАЕ впоралися з кризою. «Дубай пропонує багато можливостей для сімей і підприємців. Швейцарія прекрасна, але там більш розмірений темп життя і вищі податки».

Однак, як зазначає агентство, перспективи угод у країнах Близького Сходу стають дедалі більш невизначеними. За словами джерел, обізнаних із ситуацією, очікується, що деякі IPO, заплановані на першу половину 2026 року, будуть відкладені або скасовані, а активність у сфері злиттів і поглинань може сповільнитися, оскільки компанії відкладають інвестиції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами