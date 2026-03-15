Недвижимость Дубая обвалилась на 32%

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
15 марта 2026, 13:17 Читати українською

Недвижимость Дубая обвалилась на 32%

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке вызвала беспрецедентный обвал на рынке недвижимости Дубая, который уже потерял треть своей стоимости. Финансовый кризис в нефтезависимых странах Персидского залива из-за блокирования Ормузского пролива неизбежно приведет к массовой распродаже американских активов и стремительному скачку стоимости заимствований в США. Об этом сообщает аналитический бюллетень Doug Casey's Crisis Investing.

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке вызвала беспрецедентный обвал на рынке недвижимости Дубая, который уже потерял треть своей стоимости.

Иллюзия «безопасной гавани» и уничтожение капитала

Индекс недвижимости Дубая (DFM Real Estate Index), который отслеживает рыночную стоимость публичных девелоперских компаний эмирата и является надежным индикатором настроений инвесторов, обвалился на 32% с начала конфликта с Ираном. Это падение полностью свести на нет все достижения, которые рынок накопил за весь 2025 год. Своего пика индекс достиг 27 февраля — составив 16 910 пунктов. Это произошло за день до того, как США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Сейчас этот показатель упал до отметки около 11 516 пунктов.

Такая динамика резко контрастирует с прошлогодними показателями. В 2025 году объем транзакций на рынке недвижимости эмирата достиг исторического максимума — примерно 250 миллиардов долларов, при этом было заключено более 270 000 сделок.

Однако спекулятивный бум резко прекратился из-за прямых последствий боевых действий. В результате атак иранских беспилотников и ракет пострадали ключевые инфраструктурные объекты: отель Fairmont, порт Джебель-Али и Международный аэропорт Дубая (DXB). Осколки сбитых ракет вызвали пожары в знаковых местах города, окончательно разрушив имидж Дубая как безопасного убежища для глобальных инвесторов.

Цепная реакция: от нефтяного шока до распродажи активов США

Ситуация в Дубае, который является коммерческим двигателем Объединенных Арабских Эмиратов (в то время как столицей является Абу-Даби), служит индикатором более широкого финансового кризиса во всем регионе. Страны Персидского залива сталкиваются с критическим дефицитом ликвидности из-за закрытия Ормузского пролива. Их экономики не диверсифицированы — они функционируют исключительно за счет доходов от продажи нефти. С уменьшением этих поступлений правительства будут вынуждены срочно возвращать капитал из-за рубежа.

Этот процесс представляет прямую угрозу для финансовой системы США. На протяжении десятилетий нефтедобывающие страны Персидского залива реинвестировали свои доходы в американские активы. По состоянию на конец 2024 года только Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт совместно владели американскими активами на сумму более 1 триллиона долларов. Принудительная ликвидация этих резервов для покрытия внутренних дефицитов спровоцирует массовую распродажу на фондовых рынках, скачок доходности казначейских облигаций США и соответствующий рост стоимости заимствований.

Инвестор Даг Кейси описывает иранский кризис как «иголку, которая в конце концов нашла свой пузырь», отмечая, что эти фундаментальные рыночные уязвимости сохранятся даже после того, как новости о войне исчезнут с первых полос.

Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Комментарии - 4

Aleksandr09
Aleksandr09
15 марта 2026, 13:26
Пора спустится с небес на землю и реинвестировать в Украину, где цены на недвижимость только растут
BatonUA
BatonUA
15 марта 2026, 14:08
Наче у нас ще більше нафти і в фондах лежить більше трильйонів
roman731
roman731
15 марта 2026, 14:12
Инвестиции на Украине — это золотое дно. Если раньше сохранность «инвестиций» была под вопросом, то сейчас уже и сохранность «инвесторов».
Aleksandr09
Aleksandr09
15 марта 2026, 16:28
«это опустим"(Слуга народа)
