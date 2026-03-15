Недвижимость Дубая обвалилась на 32%

Эскалация военного конфликта на Ближнем Востоке вызвала беспрецедентный обвал на рынке недвижимости Дубая, который уже потерял треть своей стоимости. Финансовый кризис в нефтезависимых странах Персидского залива из-за блокирования Ормузского пролива неизбежно приведет к массовой распродаже американских активов и стремительному скачку стоимости заимствований в США. Об этом сообщает аналитический бюллетень Doug Casey's Crisis Investing.

Иллюзия «безопасной гавани» и уничтожение капитала

Индекс недвижимости Дубая (DFM Real Estate Index), который отслеживает рыночную стоимость публичных девелоперских компаний эмирата и является надежным индикатором настроений инвесторов, обвалился на 32% с начала конфликта с Ираном. Это падение полностью свести на нет все достижения, которые рынок накопил за весь 2025 год. Своего пика индекс достиг 27 февраля — составив 16 910 пунктов. Это произошло за день до того, как США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. Сейчас этот показатель упал до отметки около 11 516 пунктов.

Такая динамика резко контрастирует с прошлогодними показателями. В 2025 году объем транзакций на рынке недвижимости эмирата достиг исторического максимума — примерно 250 миллиардов долларов, при этом было заключено более 270 000 сделок.

Однако спекулятивный бум резко прекратился из-за прямых последствий боевых действий. В результате атак иранских беспилотников и ракет пострадали ключевые инфраструктурные объекты: отель Fairmont, порт Джебель-Али и Международный аэропорт Дубая (DXB). Осколки сбитых ракет вызвали пожары в знаковых местах города, окончательно разрушив имидж Дубая как безопасного убежища для глобальных инвесторов.

Цепная реакция: от нефтяного шока до распродажи активов США

Ситуация в Дубае, который является коммерческим двигателем Объединенных Арабских Эмиратов (в то время как столицей является Абу-Даби), служит индикатором более широкого финансового кризиса во всем регионе. Страны Персидского залива сталкиваются с критическим дефицитом ликвидности из-за закрытия Ормузского пролива. Их экономики не диверсифицированы — они функционируют исключительно за счет доходов от продажи нефти. С уменьшением этих поступлений правительства будут вынуждены срочно возвращать капитал из-за рубежа.

Этот процесс представляет прямую угрозу для финансовой системы США. На протяжении десятилетий нефтедобывающие страны Персидского залива реинвестировали свои доходы в американские активы. По состоянию на конец 2024 года только Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт совместно владели американскими активами на сумму более 1 триллиона долларов. Принудительная ликвидация этих резервов для покрытия внутренних дефицитов спровоцирует массовую распродажу на фондовых рынках, скачок доходности казначейских облигаций США и соответствующий рост стоимости заимствований.

Инвестор Даг Кейси описывает иранский кризис как «иголку, которая в конце концов нашла свой пузырь», отмечая, что эти фундаментальные рыночные уязвимости сохранятся даже после того, как новости о войне исчезнут с первых полос.