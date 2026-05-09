Світові ціни на продовольство б'ють рекорди: що це означає для України

Світові ціни на продовольство піднялися до найвищого рівня за більш ніж три роки. Причиною стали перебої в ланцюгах постачання, спричинені війною з Іраном, що посилює ризик зростання витрат для споживачів. Про це пише Bloomberg.

Як змінилися ціни

Індекс цін на продовольчі товари Організації Об'єднаних Націй у квітні зріс на 1,6% порівняно з попереднім місяцем. Найбільше подорожчали рослинні олії, м’ясо та зернові, йдеться у звіті Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Порівняно з минулим роком індекс зріс на 2,5%.

Вплив війни з Іраном

Війна з Іраном, яка триває вже десятий тиждень, фактично заблокувала критично важливу Ормузьку протоку. Це обмежило постачання ключових ресурсів для аграрного сектору, зокрема дизельного пального та добрив, і підштовхнуло ціни вгору. У перспективі це може скоротити виробництво сільськогосподарської продукції, а згодом позначитися й на кінцевих цінах на продукти.

«Агропродовольча галузь поки що залишається стійкою, оскільки продає те, що вже було вироблено», — заявив головний економіст FAO Максимо Тореро. — «Але ситуація може дуже швидко змінитися, коли зростання цін на сировину та енергоносії буде передано далі ланцюгом — і тоді це відчують споживачі».

Високі ціни на нафту також посилили попит на біопаливо. Через це індекс цін ООН на рослинні олії у квітні зріс на 5,9% порівняно з березнем і досяг найвищого рівня з липня 2022 року.

Індекс FAO відстежує вартість сировинних товарів, а не роздрібні ціни, тому подорожчання на рівні виробників дійде до споживачів із певною затримкою.

Водночас квітневе зростання порівняно з березнем уже є першим сигналом того, що продовольча інфляція може прискоритися — навіть попри те, що Іран розглядає запропоновану США угоду про завершення війни, яка почалася наприкінці лютого.

«Якщо конфлікт триватиме до 90-го дня, ризик продовольчої кризи наприкінці 2026 року та у 2027 році суттєво зросте», — зазначив Тореро.

Зростання індексу, який охоплює ціни на зернові, цукор, м’ясо, молочну продукцію та рослинні олії, триває вже третій місяць поспіль.

Індекс цін на м’ясо зріс на 1,2% і досяг рекордного рівня. Індекс цін на зернові піднявся на 0,8% на тлі погодних ризиків і очікувань скорочення посівів пшениці у 2026 році, оскільки фермери можуть віддати перевагу культурам, які потребують менше добрив.

Що це означає для України

Для України, як одного з основних експортерів продовольства у світі, це загалом позитивна новина. Дасть змогу збільшити експортні надходження. Але, водночас, українським споживачам треба готуватися до зростання цін на продовольчі товари всередині країни.