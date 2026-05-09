Рей Даліо розповів, коли США накриє фінансову кризу і як до цього підготуватися

Засновник Bridgewater Associates та мільярдер-інвестор Рей Даліо вважає, що економіка США наближається до періоду «хаосу», який характеризуватиметься збільшенням бюджетного дефіциту, зростанням інфляції та падінням довіри до американської фінансової системи, пише Business Insider.

Сценарій для США від Даліо

В останньому випуску подкасту «Interesting Times» Даліо описав сценарій, за якого США можуть зіткнутися з фінансовою кризою через надмірне запозичення та емісію грошей.

«Фінансова криза обмежить можливості для витрат», — зазначив Даліо, припустивши, що США не зможуть дозволити собі військові та соціальні програми. «Ваші можливості будуть сильно обмежені. Оскільки попит не відповідатиме пропозиції, процентні ставки зростуть, що скоротить позики, завдасть шкоди ринкам тощо».

Бюджетний дефіцит зростає як у США, так і в світі. За даними Міністерства фінансів, у минулому фінансовому році США витратили 7 трильйонів доларів, а доходи склали 5,2 трильйона.

Даліо підкреслив, що історично високий дефіцит бюджету призводив до економічних проблем, оскільки уряди часто вдаються до друкування грошей для покриття витрат, що викликає девальвацію валюти та зростання інфляції.

«У кінцевому підсумку це може призвести до стагфляції», — сказав Даліо, маючи на увазі найгірший сценарій для фінансових ринків, за якого високі темпи інфляції поєднуються з низьким економічним зростанням.

У чому тримати активи

Він також рекомендував інвесторам тримати від 5% до 15% своїх активів у золоті, щоб підготуватися до «дійсно важких часів».

«Оглядаючись на історію, можна побачити, що в такі періоди всі фіатні валюти знецінюються, тоді як золото зростає в ціні», — зазначив Даліо.

Даліо давно звертає увагу на золото як на важливий інструмент захисту від економічних потрясінь. Він попереджає своїх послідовників про так звану «торгівлю знеціненням». Суть цієї ідеї полягає в тому, що збільшення державного дефіциту та зростання інфляції послаблюють валюти, роблячи дорогоцінні метали більш привабливими для збереження капіталу.

Даліо стверджує, що поточні економічні потрясіння можуть призвести до того, що жодна валюта не зможе забезпечити стабільне збереження багатства. Минулого року він відзначив різке зростання вартості золота як одну з ознак занепаду фіатних валют.

Процес дедоларизації

Процес дедоларизації, під час якого країни скорочують використання долара США, останнім часом недооцінювався багатьма економістами. Однак, як зазначає Даліо, глобальна валютна система може зазнати змін, подібно до того, як британський фунт втратив статус світової резервної валюти в середині минулого століття.

Він проводить паралелі з триваючим конфліктом з Іраном, який може підірвати довіру до США як до економічної та політичної сили. Зокрема, побоювання щодо інфляції зросли через коливання цін на нафту.

«Ми знаємо дуже мало про те, яким буде світ через три-п'ять років. Наше незнання перевершує все, що ми знаємо. Я думаю, ми живемо в епоху зростаючої невизначеності, і це становить головну небезпеку», — каже Даліо.

Незважаючи на часті розмови про девальвацію валют на ринках, приплив інвестицій у США в останні роки збільшився, а попит на американські казначейські облігації залишається високим, що підтверджує домінуюче становище долара на фінансових ринках.

Індекс долара США, який показує вартість американської валюти по відношенню до кошика інших валют, зріс на 2% цього року завдяки очікуванням підвищення процентних ставок, але потім впав на тлі сподівань на швидке завершення конфлікту з Іраном. У четвер індекс долара коливався близько 97,85, практично не змінившись з початку року.