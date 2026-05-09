В останні роки все частіше можна почути про так званий «податок на дощ». Для багатьох українців це звучить дивно, проте такий збір дійсно існує в низці країн. Про це пише Главред з посиланням на zielonyogrodek.
Податок на дощ: за що вже платять мешканці Європи
Що означає податок на дощ
Насправді мова йде не про плату за сам дощ.
Так називають спеціальний збір за відведення дощової води в міську каналізацію. Коли опади потрапляють на асфальт, дахи та інші тверді поверхні, вода не вбирається в землю, а потрапляє в зливову систему. Її обслуговування вимагає великих витрат, тому влада деяких країн ввела окремий платіж.
Найчастіше розмір такого податку залежить від:
- площі даху;
- кількості бетону або асфальту на ділянці;
- обсягу стоків дощової води.
Де сплачують податок на дощ
Такий збір уже діє в ряді країн Європи та США.
Найбільш відомий податок на дощ у Німеччині, де власники нерухомості оплачують відведення дощових стоків. Розмір платежу залежить від площі поверхонь, які не пропускають воду.
Розмір податку
Розмір виплати варіюється від 69 центів до 1,89 євро/1 кв. м. За рік німцям доводиться сплатити 149−199 євро.
Схожі системи існують: у Нідерландах, Данії, США та деяких містах Франції й Бельгії.
У багатьох країнах гроші спрямовують на обслуговування зливової каналізації, захист міст від підтоплень або модернізацію водовідведення.
Чому вводять податок на дощову воду
Головна причина — зміна клімату та збільшення навантаження на міську інфраструктуру.
Під час сильних злив каналізація часто не справляється з потоками води, що призводить до затоплення вулиць і пошкодження доріг.
Крім того, податок стимулює власників будинків:
- робити дренаж;
- встановлювати системи збору дощової води;
- використовувати більше зелених зон замість суцільного бетону.
