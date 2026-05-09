Податок на дощ: за що вже платять мешканці Європи

В останні роки все частіше можна почути про так званий «податок на дощ». Для багатьох українців це звучить дивно, проте такий збір дійсно існує в низці країн. Про це пише Главред з посиланням на zielonyogrodek.

Що означає податок на дощ

Насправді мова йде не про плату за сам дощ.

Так називають спеціальний збір за відведення дощової води в міську каналізацію. Коли опади потрапляють на асфальт, дахи та інші тверді поверхні, вода не вбирається в землю, а потрапляє в зливову систему. Її обслуговування вимагає великих витрат, тому влада деяких країн ввела окремий платіж.

Найчастіше розмір такого податку залежить від:

площі даху;

кількості бетону або асфальту на ділянці;

обсягу стоків дощової води.

Де сплачують податок на дощ

Такий збір уже діє в ряді країн Європи та США.

Найбільш відомий податок на дощ у Німеччині, де власники нерухомості оплачують відведення дощових стоків. Розмір платежу залежить від площі поверхонь, які не пропускають воду.

Розмір податку

Розмір виплати варіюється від 69 центів до 1,89 євро/1 кв. м. За рік німцям доводиться сплатити 149−199 євро.

Схожі системи існують: у Нідерландах, Данії, США та деяких містах Франції й Бельгії.

У багатьох країнах гроші спрямовують на обслуговування зливової каналізації, захист міст від підтоплень або модернізацію водовідведення.

Чому вводять податок на дощову воду

Головна причина — зміна клімату та збільшення навантаження на міську інфраструктуру.

Під час сильних злив каналізація часто не справляється з потоками води, що призводить до затоплення вулиць і пошкодження доріг.

Крім того, податок стимулює власників будинків: