9 травня 2026, 14:12

Податок на дощ: за що вже платять мешканці Європи

В останні роки все частіше можна почути про так званий «податок на дощ». Для багатьох українців це звучить дивно, проте такий збір дійсно існує в низці країн. Про це пише Главред з посиланням на zielonyogrodek.

В останні роки все частіше можна почути про так званий «податок на дощ».

Що означає податок на дощ

Насправді мова йде не про плату за сам дощ.

Так називають спеціальний збір за відведення дощової води в міську каналізацію. Коли опади потрапляють на асфальт, дахи та інші тверді поверхні, вода не вбирається в землю, а потрапляє в зливову систему. Її обслуговування вимагає великих витрат, тому влада деяких країн ввела окремий платіж.

Найчастіше розмір такого податку залежить від:

  • площі даху;
  • кількості бетону або асфальту на ділянці;
  • обсягу стоків дощової води.

Де сплачують податок на дощ

Такий збір уже діє в ряді країн Європи та США.

Найбільш відомий податок на дощ у Німеччині, де власники нерухомості оплачують відведення дощових стоків. Розмір платежу залежить від площі поверхонь, які не пропускають воду.

Розмір податку

Розмір виплати варіюється від 69 центів до 1,89 євро/1 кв. м. За рік німцям доводиться сплатити 149−199 євро.

Схожі системи існують: у Нідерландах, Данії, США та деяких містах Франції й Бельгії.

У багатьох країнах гроші спрямовують на обслуговування зливової каналізації, захист міст від підтоплень або модернізацію водовідведення.

Чому вводять податок на дощову воду

Головна причина — зміна клімату та збільшення навантаження на міську інфраструктуру.

Під час сильних злив каналізація часто не справляється з потоками води, що призводить до затоплення вулиць і пошкодження доріг.

Крім того, податок стимулює власників будинків:

  • робити дренаж;
  • встановлювати системи збору дощової води;
  • використовувати більше зелених зон замість суцільного бетону.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

Sg Ms
9 травня 2026, 14:47
Держава відбирає у німців 50% доходу, і після цього навіть за відвід води ще окремо доплачувати.
Oleksii Ch
9 травня 2026, 17:04
І не кажи, — бідолашні німці масово тікають з країни під тиском держави.
TAN72
9 травня 2026, 15:00
На воздух ещё надо
Exba
9 травня 2026, 16:59
«Головна причина — зміна клімату та збільшення навантаження на міську інфраструктуру» — а вы ещё плотнее застраивайте всё и вешайте на существующую инфраструктуру.
