Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва підскочили на 36%

Продажі електромобілів Tesla, вироблених у Китаї, у квітні зросли на 36% у річному вимірі. Для компанії це вже шостий місяць поспіль із позитивною динамікою на тлі жорсткої конкуренції з боку дешевших китайських виробників. Про це повідомляє Reuters.

Поставки моделей Model 3 і Model Y, виготовлених на заводі Tesla у Шанхай, включно з експортом до Європи та інших ринків, становили 79 478 автомобілів. Про це свідчать дані China Passenger Car Association.

Порівняно з березнем цього року показник знизився на 7,2%, однак суттєво перевищив рівень квітня 2025 року.

Це свідчить про поступову стабілізацію позицій Tesla на двох ключових ринках за межами США після тривалого періоду втрати частки ринку. Водночас відновлення компанії можуть стримувати регуляторні затримки із запуском системи автопілоту Full Self-Driving (FSD), а також посилення конкуренції з боку нових китайських електромобілів.

У квітні продажі Tesla також продовжили відновлюватися на низці європейських ринків, зокрема у Швеція, Франція та Данія. Додатковим фактором стала вища зацікавленість електромобілями на тлі стрибка цін на нафту через конфлікт між США та Іраном.

Втім, Tesla й надалі стикається з регуляторними труднощами. Компанія досі не отримала повного дозволу на використання FSD у Китаї — технології, яка має особливо високий попит серед місцевих покупців.

Фінансовий директор Tesla Вайбгав Танеджа у квітні заявив, що компанія очікує отримати повне схвалення FSD у Китаї лише у третьому кварталі, хоча спочатку розраховувала зробити це ще у першому кварталі.

Стратегія захисту

Поточне відновлення продажів відбувається після складного періоду для Tesla. У 2025 році компанія втратила майже половину своєї частки європейського ринку. Водночас автовиробник намагається посилити свої позиції у боротьбі з китайськими конкурентами. Tesla працює над дешевшим компактним SUV, який планують виробляти саме в Китаї.