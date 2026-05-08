Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва підскочили на 36%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 травня 2026, 8:01

Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва підскочили на 36%

Продажі електромобілів Tesla, вироблених у Китаї, у квітні зросли на 36% у річному вимірі. Для компанії це вже шостий місяць поспіль із позитивною динамікою на тлі жорсткої конкуренції з боку дешевших китайських виробників. Про це повідомляє Reuters.

Продажі електромобілів Tesla китайського виробництва підскочили на 36%
Фото: pixabay

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Поставки моделей Model 3 і Model Y, виготовлених на заводі Tesla у Шанхай, включно з експортом до Європи та інших ринків, становили 79 478 автомобілів. Про це свідчать дані China Passenger Car Association.

Порівняно з березнем цього року показник знизився на 7,2%, однак суттєво перевищив рівень квітня 2025 року.

Це свідчить про поступову стабілізацію позицій Tesla на двох ключових ринках за межами США після тривалого періоду втрати частки ринку. Водночас відновлення компанії можуть стримувати регуляторні затримки із запуском системи автопілоту Full Self-Driving (FSD), а також посилення конкуренції з боку нових китайських електромобілів.

У квітні продажі Tesla також продовжили відновлюватися на низці європейських ринків, зокрема у Швеція, Франція та Данія. Додатковим фактором стала вища зацікавленість електромобілями на тлі стрибка цін на нафту через конфлікт між США та Іраном.

Втім, Tesla й надалі стикається з регуляторними труднощами. Компанія досі не отримала повного дозволу на використання FSD у Китаї — технології, яка має особливо високий попит серед місцевих покупців.

Фінансовий директор Tesla Вайбгав Танеджа у квітні заявив, що компанія очікує отримати повне схвалення FSD у Китаї лише у третьому кварталі, хоча спочатку розраховувала зробити це ще у першому кварталі.

Читайте також: Tesla стикається зі скепсисом ЄС щодо автопілота — Reuters

Стратегія захисту

Поточне відновлення продажів відбувається після складного періоду для Tesla. У 2025 році компанія втратила майже половину своєї частки європейського ринку. Водночас автовиробник намагається посилити свої позиції у боротьбі з китайськими конкурентами. Tesla працює над дешевшим компактним SUV, який планують виробляти саме в Китаї.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами