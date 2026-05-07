Україна хоче отримати дані про біженців у ЄС для підготовки їхнього повернення

Україна обговорює з Європейський Союз отримання інформації про громадян, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, для подальшого планування їхнього повернення та підготовки громад. Про це йшлося під час зустрічі міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна з єврокомісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером у межах візиту української делегації до США, повідомляє пресслужба Міністерства соцполітики.

Зазначається, що йдеться, зокрема, про дані щодо українців, які користуються режимом тимчасового захисту в ЄС, а також про інформацію стосовно вразливих категорій населення.

Українська сторона наголосила, що така інформація необхідна для формування майбутньої політики повернення громадян та підготовки місцевих громад до їхньої реінтеграції після війни.

Під час переговорів сторони також обговорили можливе завершення режиму тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Україна закликала уникнути правової невизначеності та різних підходів щодо українців у країнах ЄС.

«Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником залишається безпека», — заявив Улютін.

За його словами, українці повинні мати законні та передбачувані умови для перебування в ЄС доти, доки в Україні не буде створено безпечних умов для повернення.

Крім того, сторони обговорили питання легальної міграції, інтеграції українців на ринку праці та збереження людського капіталу України.

Окремо міністр згадав про роботу центрів Unity Hub для українців за кордоном. За його словами, перший центр у Берліні за два тижні роботи надав майже 500 консультацій українським громадянам.