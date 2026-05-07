Електромобілі можуть впливати на здоров’я водіїв: що з’ясували науковці

Перехід на електромобілі змінює поведінку водіїв у далеких поїздках і може мати несподівані наслідки для здоров’я. Дослідження в Німеччині показало, що через необхідність довших зупинок під час заряджання водії частіше вдаються до перекусів, нерідко не найкорисніших, пише mmr.

Що показло опитування

Опитування інституту Civey серед тисячі власників електрокарів зафіксувало чітку тенденцію: понад половина респондентів під час заряджання їсть або купує снеки, солодощі й напої. Явище стало настільки поширеним, що його навіть описали окремим терміном, пов’язаним із набором ваги під час заряджання.

Водночас не всі використовують цей час для їжі. Близько третини водіїв роблять покупки, ще 25% відпочивають або навіть дрімають. Найменш популярною активністю виявилась фізична активність — лише 6% опитаних виходять на прогулянку чи розминку під час очікування.

Однією з причин такої поведінки є розташування зарядних станцій. Їх часто встановлюють поруч із фастфуд-закладами або великими магазинами. Деякі мережі швидкого харчування навіть спеціально облаштовують зарядки на своїх паркінгах, щоб залучити клієнтів. Крім того, багато станцій не мають базових зручностей — навісів, лавок чи туалетів, що змушує водіїв шукати комфорт у найближчих закладах.

Дослідження також показало різницю у сприйнятті часу заряджання. Серед власників електромобілів 86% вважають 20-хвилинну паузу прийнятною, якщо вона дає запас ходу близько 200 км, а кожен третій готовий чекати до пів години. Водночас серед водіїв авто з ДВЗ 43% називають граничним очікуванням лише 10 хвилин.

Експерти з харчування застерігають, що звичка перекушувати під час зупинок може негативно впливати на концентрацію. Важка та жирна їжа навантажує організм і спричиняє втому за кермом. Натомість вони радять планувати легкі прийоми їжі перед поїздкою та обирати корисні перекуси під час зупинок.

