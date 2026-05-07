«АрселорМіттал Кривий Ріг» зупинив частину виробництва, Укрзалізниця звинуватила компанію у шантажі

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 травня 2026, 17:51

«АрселорМіттал Кривий Ріг» зупинив частину виробництва, Укрзалізниця звинуватила компанію у шантажі

«АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомив про вимушену зупинку частини гірничодобувних та сталеливарних потужностей через перебої з постачанням сировини, які компанія пов’язує зі збоями у роботі Укрзалізниці. У відповідь УЗ заявила, що підприємство відмовилося долучатися до спільних безпекових ініціатив із захисту залізничної інфраструктури та вдалося до «шантажу».

«АрселорМіттал Кривий Ріг» зупинив частину виробництва, Укрзалізниця звинуватила компанію у шантажі
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

У компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що протягом останнього місяця фактично не отримують необхідних обсягів сировини для стабільної роботи виробництва. Зокрема, йдеться про перебої з постачанням флюсів, які є критично важливими для чавуноливарного виробництва.

За словами підприємства, через системні проблеми з поставками запаси сировини впали до критично низького рівня. Також виникли труднощі з відвантаженням залізорудного концентрату, через що довелося призупинити видобуток руди.

Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що проблема виникла не через об'єктивні обставини, а через неналежне планування перевезень з боку Укрзалізниці.

«Вони просто не довозять до нас цю ключову складову чавуноливарного виробництва, без якої ми не в змозі випускати чавун, що, як наслідок, має серйозний вплив на весь наш ланцюг створення вартості», — зазначив Лонгобардо.

За його словами, через ситуацію підприємство вже зупинило одну з двох доменних печей, дві агломераційні машини та рудозбагачувальну фабрику. Якщо постачання не відновляться найближчими днями, може зупинитися і друга доменна піч.

У компанії наголосили, що працюють у збиток уже четвертий рік поспіль, а додатковий тиск створюють високі тарифи на електроенергію, механізм CBAM та конкуренція з імпортом.

Позиція Укрзалізниці

У відповідь Укрзалізниця заявила, що попри постійні російські атаки на інфраструктуру продовжує забезпечувати вантажні перевезення, у тому числі для металургійних підприємств Криворіжжя.

За даними УЗ, лише за останній місяць по залізничній інфраструктурі було завдано 171 удару. У Криворізькому регіоні від початку року суттєво пошкоджено 11 тепловозів та 15 електровозів. Також повідомляється про загибель машиніста вантажного поїзда та поранення двох працівників.

В Укрзалізниці зазначили, що спільно з Повітряними силами ЗСУ, Міністерством розвитку громад та територій, Дніпропетровською ОВА та ключовими вантажовідправниками реалізують програму посилення захисту залізничної інфраструктури.

За інформацією УЗ, основні металургійні підприємства вже інвестували понад 175 млн грн у безпекові заходи, однак «АрселорМіттал Кривий Ріг», за твердженням залізничників, відмовився долучитися до ініціативи.

«АрселорМіттал Кривий Ріг», на жаль, відмовився долучитись і, натомість, вдався до шантажу", — заявили в УЗ.

Також в Укрзалізниці стверджують, що компанія не відповіла на пропозицію щодо використання власного рухомого складу для перевезень вантажів, хоча відповідний договір уже був підготовлений.

УЗ закликала керівництво підприємства повернутися до конструктивного діалогу та продовжити співпрацю у межах спільних безпекових заходів. Там наголосили, що готові у будь-який момент провести спільну зустріч безпосередньо на залізничному вузлі Кривого Рогу для відпрацювання необхідних протоколів безпеки.

Водночас в Укрзалізниці заявили, що подальше обговорення ситуації варто вести не через публічний обмін заявами, а у форматі прямої робочої взаємодії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами