«АрселорМіттал Кривий Ріг» зупинив частину виробництва, Укрзалізниця звинуватила компанію у шантажі

«АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомив про вимушену зупинку частини гірничодобувних та сталеливарних потужностей через перебої з постачанням сировини, які компанія пов’язує зі збоями у роботі Укрзалізниці. У відповідь УЗ заявила , що підприємство відмовилося долучатися до спільних безпекових ініціатив із захисту залізничної інфраструктури та вдалося до «шантажу».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Деталі

У компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг» заявили, що протягом останнього місяця фактично не отримують необхідних обсягів сировини для стабільної роботи виробництва. Зокрема, йдеться про перебої з постачанням флюсів, які є критично важливими для чавуноливарного виробництва.

За словами підприємства, через системні проблеми з поставками запаси сировини впали до критично низького рівня. Також виникли труднощі з відвантаженням залізорудного концентрату, через що довелося призупинити видобуток руди.

Генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг» Мауро Лонгобардо заявив, що проблема виникла не через об'єктивні обставини, а через неналежне планування перевезень з боку Укрзалізниці.

«Вони просто не довозять до нас цю ключову складову чавуноливарного виробництва, без якої ми не в змозі випускати чавун, що, як наслідок, має серйозний вплив на весь наш ланцюг створення вартості», — зазначив Лонгобардо.

За його словами, через ситуацію підприємство вже зупинило одну з двох доменних печей, дві агломераційні машини та рудозбагачувальну фабрику. Якщо постачання не відновляться найближчими днями, може зупинитися і друга доменна піч.

У компанії наголосили, що працюють у збиток уже четвертий рік поспіль, а додатковий тиск створюють високі тарифи на електроенергію, механізм CBAM та конкуренція з імпортом.

Позиція Укрзалізниці

У відповідь Укрзалізниця заявила, що попри постійні російські атаки на інфраструктуру продовжує забезпечувати вантажні перевезення, у тому числі для металургійних підприємств Криворіжжя.

За даними УЗ, лише за останній місяць по залізничній інфраструктурі було завдано 171 удару. У Криворізькому регіоні від початку року суттєво пошкоджено 11 тепловозів та 15 електровозів. Також повідомляється про загибель машиніста вантажного поїзда та поранення двох працівників.

В Укрзалізниці зазначили, що спільно з Повітряними силами ЗСУ, Міністерством розвитку громад та територій, Дніпропетровською ОВА та ключовими вантажовідправниками реалізують програму посилення захисту залізничної інфраструктури.

За інформацією УЗ, основні металургійні підприємства вже інвестували понад 175 млн грн у безпекові заходи, однак «АрселорМіттал Кривий Ріг», за твердженням залізничників, відмовився долучитися до ініціативи.

«АрселорМіттал Кривий Ріг», на жаль, відмовився долучитись і, натомість, вдався до шантажу", — заявили в УЗ.

Також в Укрзалізниці стверджують, що компанія не відповіла на пропозицію щодо використання власного рухомого складу для перевезень вантажів, хоча відповідний договір уже був підготовлений.

УЗ закликала керівництво підприємства повернутися до конструктивного діалогу та продовжити співпрацю у межах спільних безпекових заходів. Там наголосили, що готові у будь-який момент провести спільну зустріч безпосередньо на залізничному вузлі Кривого Рогу для відпрацювання необхідних протоколів безпеки.

Водночас в Укрзалізниці заявили, що подальше обговорення ситуації варто вести не через публічний обмін заявами, а у форматі прямої робочої взаємодії.