Бідність загрожує кожному п'ятому жителю ЄС та кожній четвертій дитині — Єврокомісія

Європейський Союз вперше представив комплексну стратегію боротьби з бідністю. За допомогою нової концепції в ЄС планується до 2030 року скоротити щонайменше на 15 млн кількість людей, які перебувають під загрозою бідності чи соціальної ізоляції, заявила Єврокомісія в Брюсселі в середу, 6 травня. У довгостроковій перспективі — до 2050 року — Євросоюз прагне повністю викорінити бідність, пише DW.

Єврокомісія розробила стратегію проти бідності у контексті наростаючих соціальних проблем у Європі. Нині бідність загрожує кожному п'ятому жителю Євросоюзу загалом і кожній четвертій дитині.

За оцінкою ЄС, у складній фінансовій ситуації перебувають 93 млн осіб, особливо вразливими є матері та батьки, які виховують дітей самі, а також молодь віком від 16 до 29 років. При цьому ситуація й надалі погіршуватиметься, очікує віце-президент Єврокомісії Роксана Мінзату, вказуючи на нинішні геополітичні та економічні кризи.

Що пропонують

Ключовим напрямом стратегії ЄС є боротьба з дитячою бідністю, наприклад, за рахунок покращення доступу до освіти, охорони здоров'я та дошкільних закладів. Окрім того, планується розширити програми у сфері психічного здоров'я.

Водночас Єврокомісія пропонує вживати більш дієвих заходів, спрямованих проти нестачі житла. У ЄС близько 1 млн осіб є безпритульними, у багатьох містах не вистачає доступного житла.

Ще одним напрямом називається інтеграція людей з інвалідністю, в ЄС їх близько 90 млн осіб. Люди з обмеженими можливостями мають значно менше шансів на працевлаштування та частіше страждають від бідності.

У рамках цієї стратегії не передбачається окремого фінансування, у Брюсселі пропонують зосередитися на більш ефективному використанні коштів, що вже виділяються.

Зокрема, Єврокомісія зазначила, що у наступному бюджеті ЄС на кілька років закладено щонайменше 100 млрд євро на потреби у соціальній сфері. Крім того, Європейський інвестиційний банк та інші установи планують інвестувати мільярди євро у соціальну інфраструктуру.

Пропозиції Єврокомісії в рамках ухваленої процедури надійдуть на обговорення країн ЄС.