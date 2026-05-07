Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
7 травня 2026, 9:46

Бідність загрожує кожному п'ятому жителю ЄС та кожній четвертій дитині — Єврокомісія

Європейський Союз вперше представив комплексну стратегію боротьби з бідністю. За допомогою нової концепції в ЄС планується до 2030 року скоротити щонайменше на 15 млн кількість людей, які перебувають під загрозою бідності чи соціальної ізоляції, заявила Єврокомісія в Брюсселі в середу, 6 травня. У довгостроковій перспективі — до 2050 року — Євросоюз прагне повністю викорінити бідність, пише DW.

Бідність загрожує кожній четвертій дитині в ЄС

Єврокомісія розробила стратегію проти бідності у контексті наростаючих соціальних проблем у Європі. Нині бідність загрожує кожному п'ятому жителю Євросоюзу загалом і кожній четвертій дитині.

За оцінкою ЄС, у складній фінансовій ситуації перебувають 93 млн осіб, особливо вразливими є матері та батьки, які виховують дітей самі, а також молодь віком від 16 до 29 років. При цьому ситуація й надалі погіршуватиметься, очікує віце-президент Єврокомісії Роксана Мінзату, вказуючи на нинішні геополітичні та економічні кризи.

Що пропонують

Ключовим напрямом стратегії ЄС є боротьба з дитячою бідністю, наприклад, за рахунок покращення доступу до освіти, охорони здоров'я та дошкільних закладів. Окрім того, планується розширити програми у сфері психічного здоров'я.

Водночас Єврокомісія пропонує вживати більш дієвих заходів, спрямованих проти нестачі житла. У ЄС близько 1 млн осіб є безпритульними, у багатьох містах не вистачає доступного житла.

Ще одним напрямом називається інтеграція людей з інвалідністю, в ЄС їх близько 90 млн осіб. Люди з обмеженими можливостями мають значно менше шансів на працевлаштування та частіше страждають від бідності.

У рамках цієї стратегії не передбачається окремого фінансування, у Брюсселі пропонують зосередитися на більш ефективному використанні коштів, що вже виділяються.

Зокрема, Єврокомісія зазначила, що у наступному бюджеті ЄС на кілька років закладено щонайменше 100 млрд євро на потреби у соціальній сфері. Крім того, Європейський інвестиційний банк та інші установи планують інвестувати мільярди євро у соціальну інфраструктуру.

Пропозиції Єврокомісії в рамках ухваленої процедури надійдуть на обговорення країн ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

BigBend
BigBend
7 травня 2026, 11:15
Таке буває, коли кличеш в свої країни муслімів, індусів та інший непотріб.
youknow
youknow
7 травня 2026, 11:41
Люди з обмеженими можливостями мають значно менше шансів на працевлаштування та частіше страждають від бідності. їх близько 90 млн осіб (в ЄС).
