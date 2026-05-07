7 травня 2026, 8:43

71 тисяча гривень за гектар — у яких регіонах оренда державної землі найдорожча

Середня вартість оренди державних угідь через аукціони Земельного банку — 19,7 тис. грн/га, найвищі наразі ставки запропонували за оренду двох ділянок у Львівській області — 71 тис. і 61 тис. грн/га за один рік. Про це повідомив в інтерв'ю Укрінформу генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

Як змінилася орендна плата

Він розповів, що в середньому у торгах за право суборенди державних угідь терміном на 14 (для вирощування однорічних культур) чи 25 років (для багаторічних насаджень) беруть участь по вісім учасників. Завдяки такій конкуренції орендна плата, зазвичай, в рази перевищує стартову вартість (12% від грошово-кредитної оцінки землі).

«Усереднена вартість суборенди державних земель — 19,7 тис. грн/га. У регіонах же із найвищою конкуренцією — наприклад, на Вінниччині, де за один лот в середньому змагається 21 учасник, цей показник сягає 39,2 тис. грн/га. Найвищі ставки запропонували за оренду двох земельних ділянок у Львівській області (3,2 млн грн — за 45 га та 6,9 млн грн — за 112 га, тобто 71 тис. грн і 61 тис. грн/га за один рік). У Черкаській області — 56,5 тис. грн/га», — деталізував Ярославський.

Середній розмір ставок за регіонами такий:

  • на Полтавщині — 35 тис. грн/га на рік,
  • на Черкащині — 37 тис. грн,
  • на Вінниччині — 39 тис. грн,
  • на Івано-Франківщині — 46 тис. грн,
  • на Львівщині — 54 тис. грн/га.

При цьому Ярославський зауважив, що на Закарпатті цей показник — лише 5,3 тис. грн/га.

Скільки земель у суборенді

Загалом за підсумками земельних торгів укладено угоди на суборенду майже 70 тис. га. За словами Ярославського, ці землі щороку приноситимуть державі 1,34 млрд грн.

Роман Мирончук
