Фонда гарантування завершив ліквідацію банку Конкорд. Виплати припинено

5 травня 2026 року завершено ліквідацію АТ « АКБ «Конкорд» : до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення банку як юридичної особи. Відтак, відповідно до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, банк вважається ліквідованим, йдеться у повідомленні Фонду.

Повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатора банкут Конкордприпинено.

Ліквідация банку

Рішення про остаточне згортання справ банку було ухвалене 9 березня 2026 року. Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) своїм рішенням № 242 затвердила ліквідаційний баланс та звіт про виконання ліквідаційної процедури АТ «АКБ «Конкорд».

Банк «Конкорд», основними бенефіціарами якого були Олена та Юлія Сосєдки, втратив банківську ліцензію 1 серпня 2023 року.

Національний банк України (НБУ) ухвалив радикальне рішення про його ліквідацію через систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (протидія відмиванню доходів). Головною претензією регулятора до установи стало сприяння у проведенні платежів для тіньового грального бізнесу (гемблінгу) через механізм «міскодингу» — свідомої підміни призначення платежу в еквайринговій мережі, щоб приховати реальне джерело походження коштів.