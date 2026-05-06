TikTok зібрав $132 млн на папері: чому «народний» викуп Spirit Airlines розбивається об борги, регуляторів і дефіцит капіталу

Після того як Spirit Airlines 2 травня 2026 року оголосила про негайне припинення роботи, TikTok-креатор Хантер Петерсон запропонував «націоналізувати» авіакомпанію через краудфандинг. Відео набрало понад 6 млн переглядів, а сайт letsbuyspiritair.com зафіксував понад 170 000 учасників із сумарними неприв'язаними pledges на $132 млн — і ліг від навантаження. Pledges — це лише обіцянки майбутнього внеску, а не реальні платежі; верифікація не вимагається, достатньо підтвердити email. Про це пише Independent.

Фінансова прірва між pledges і реальними потребами

За оцінками аналітиків галузі, придбання та відновлення Spirit коштуватиме щонайменше $1,7 млрд. Це без урахування спадщини боргів: Spirit двічі проходила процедуру банкрутства за Chapter 11 — у листопаді 2024-го і вдруге в серпні 2025 року — і так і не змогла виправити надлишкову структуру витрат. Загальний борг компанії станом на кінець 2024 року становив $6,81 млрд.

Регуляторні та правові бар'єри

Департамент транспорту (DOT) США вимагає від нового авіаперевізника пройти суворий «fitness test» — підтвердити достатні фінансові ресурси та компетентний менеджмент. Федеральний закон також зобов'язує, щоб щонайменше 75% голосуючих акцій авіакомпанії належали громадянам США. Жодного прецеденту краудфандингового авіаперевізника в США не існує.

Чи є кооперативна модель робочою?

У 1994 році United Airlines стала найбільшою у світі компанією, яка перейшла у власність працівників через ESOP (Employee Stock Ownership Plan — план акціонерної власності співробітників), однак збанкрутувала у 2002 році після спаду, спричиненого подіями 11 вересня. Паралельно Isomorphic Labs, Nvidia BioNeMo та Microsoft Healthcare AI нарощують інвестиції в AI для суміжних галузей, але аналогів справді «народних» авіаліній у США немає. Авіаційний консультант Роберт Манн (R.W. Mann and Co.) зазначив, що якби у Spirit було життєздатне майбутнє, її вже б хтось врятував.