60 днів на угоду: як переселенцю з ТОТ купити житло за ваучер

В Мінрозвитку надали роз'яснення того, як діяти внутрішньо переміщеним особам (ВПО) після підтвердження бронювання коштів на нове житло, йдеться у повідомленні міністерства.

60 днів на укладення угоди

З моменту підтвердження бронювання заявник має рівно 60 днів на укладення угоди купівлі-продажу. Якщо за цей час житло не придбано, бронь коштів згорає. Проте сам ваучер залишається дійсним протягом 5 років, і подавати заявку на фінансування можна буде повторно.

Яку нерухомість можна купити

Ваучер номіналом 2 млн грн дозволяє придбати нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку, або ж інвестувати у будівництво. Таким чином, програма охоплює не лише квартири, а й будинки (разом із земельною ділянкою) та частки в праві власності. Головним обмеженням є те, що об'єкт має бути на підконтрольній Україні території.

Крім того, суворо заборонено купувати житло у близьких родичів (батьків, дітей, подружжя, братів/сестер, бабусь/дідусів, онуків).

У відомстві нагадали, що державні кошти не видаються заявникам «на руки», а сам процес купівлі проходить виключно в безготівковій формі:

Покупець обирає житло та разом із продавцем йде до нотаріуса. Нотаріус перевіряє об'єкт, оформлює договір купівлі-продажу (із зазначенням даних ваучера) та вносить інформацію до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Після цього «Укрпошта» (як виконавець програми) через Ощадбанк перераховує кошти безпосередньо на рахунок продавця, відкритий у державному банку (це принципова умова).

Об'єднання ваучерів та доплати

Якщо ваучери отримали кілька членів однієї родини, вони мають право об'єднати їх для купівлі одного спільного житла, але для цього важливо подати заявки на бронювання одночасно та використати обидва документи в одного нотаріуса.

У випадку, коли обрана нерухомість коштує дорожче за номінал ваучера (або суми об'єднаних ваучерів), покупець самостійно доплачує різницю власним коштом. Якщо ж житло виявилося дешевшим, то невикористаний залишок просто повертається до державного бюджету на потреби інших заявників.