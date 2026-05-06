Португалія збільшила термін проживання для набуття громадянства до десяти років

Згідно з новим законом:

Громадяни португаломовних країн — Бразилії, Анголи, Мозамбіку та інших — тепер мають легально прожити в Португалії не менше ніж 7 років замість колишніх 5.

Громадяни решти країн — не менше 10 років замість колишніх 5.

Як відраховується термін проживання

Термін проживання тепер відраховується лише з моменту фактичного отримання посвідки: час очікування рішення за заявою, навіть якщо воно затягується, до заліку не йде.

Автоматичне громадянство для дітей іноземців

Автоматичне громадянство для дітей іноземців, народжених у Португалії, скасовується: тепер необхідно, щоб один із батьків законно проживав у країні не менше трьох років на момент народження дитини, а самі батьки мають подати відповідну декларацію про бажання отримати для дитини португальське громадянство.

Спеціальний режим натуралізації для нащадків португальських євреїв-сефардів закрито для нових заяв. Програму було запроваджено у 2013 році як форму історичної репарації за вигнання євреїв наприкінці XV століття.

Нагадаємо

Після 2022 року багато українців обрали Португалію як країну для переїзду, розраховуючи на швидшу натуралізацію. Тепер ці очікування можуть не справдитися, а терміни суттєво зрости.