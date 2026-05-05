Розпродаж облігацій Британії підняв дохідність 30-річних паперів до максимуму з 1998 року

Вартість довгострокових запозичень Великої Британії підскочила до найвищого рівня за останні 28 років. Ринок реагує на політичну нестабільність всередині країни та побоювання щодо впливу високих цін на енергоносії на національну економіку. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні показники прибутковості

На тлі масового розпродажу державних облігацій зафіксовано різке зростання їхньої прибутковості:

30-річні облігації: прибутковість підскочила на 13 базисних пунктів до 5,78% — це найвищий показник із 1998 року.

10-річні папери перетнули позначку в 5% одразу після відкриття ринків після святкових вихідних.

Політичний та економічний тиск

Інвестори побоюються, що Лейбористська партія може зазнати значних втрат на місцевих виборах, а прем'єр-міністр Кір Стармер — зіткнутися з викликом власному лідерству. Потенційна зміна уряду може посилити тиск на збільшення державних витрат і запозичень, що ще більше навантажить державні фінанси.

Додатковим фактором є залежність країни від імпортної енергії, яка робить економіку вразливою до шоків на тлі війни на Близькому Сході. Високі ціни на нафту — понад $100 за барель — підживлюють інфляційні ризики і можуть змусити центральний банк підвищувати ставки швидше. Ринки вже закладають три підвищення ставки на 0,25 п.п. цього року — проти двох ще тиждень тому.

«Це відображає слабкий попит на британські держоблігації», — зазначила стратег Mizuho International Plc Евелін Гомес-Ліхті.

Деякі аналітики також зазначають, що традиційні покупці британських облігацій, зокрема пенсійні фонди, стали менш активними. Раніше вони активно купували довгострокові папери, щоб узгодити активи зі своїми зобов’язаннями, але нині такі програми поступово згорталися.