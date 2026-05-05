НБУ показав курси долара та євро на середу

НБУ визначив нові курси валют на середу, 6 травня. Долар подешевшав, а євро навпаки зросло. Про це свідчать дані на сайті НБУ.
5 травня 2026, 15:35
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,97 грн. Це на 3 копійки менше, ніж у вівторок (44,00).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 51,40 грн, що на 6 копійок більше, ніж у вівторок (51,46).
Джерело: Мінфін
