«AI створює роботу, а не безробіття»: CEO Nvidia заперечує загрозу масових скорочень, але статистика каже інше

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час заходу Milken Institute у понеділок відкинув занепокоєння щодо масового безробіття через штучний інтелект (ШІ). Про це повідомляє TechCrunch.

Аргументи на захист ШІ

Виступаючи в розмові з журналісткою MSNBC Бекі Квік, Хуанг стверджував, що ШІ є найкращою можливістю для реіндустріалізації США. Він навів конкретний механізм: будівництво нових заводів із виробництва чіпів та ШІ-інфраструктури потребує значної кількості робітників — від монтажників до інженерів. У січні 2026 року на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі він уже заявляв, що електрики, сантехніки та будівельники можуть розраховувати на шестизначні зарплати завдяки ШІ-буму.

Завдання проти ролі: ключова теза

Хуанг провів принципове розмежування між «завданням» і «роллю» працівника: навіть якщо ШІ автоматизує конкретну операцію, це не означає ліквідацію посади загалом. Він також застеріг від надмірного алармізму: на його думку, «страшилки» про ШІ можуть знеохотити людей опановувати цю технологію, що в підсумку завдасть реальної шкоди конкурентоспроможності США.

Що кажуть дослідники

Позиція Хуанга розходиться з висновками низки авторитетних організацій. За даними Світового економічного форуму (СЕФ), до 2030 року ШІ може витіснити 85−92 млн робочих місць у світі, водночас створивши 97−170 млн нових. Goldman Sachs оцінює довгостроковий вплив скромніше: близько 6−7% американської робочої сили (≈11 млн осіб) можуть втратити роботу через автоматизацію. Статистика за 2025 рік фіксує щонайменше 139,9 тис. офіційно оголошених скорочень у США, де роботодавці прямо назвали ШІ причиною. Вакансії, що вимагають ШІ-компетенцій, з 2023 року потроїлися, а відповідні фахівці заробляють в середньому на 56% більше за колег без таких навичок.