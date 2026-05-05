«AI створює роботу, а не безробіття»: CEO Nvidia заперечує загрозу масових скорочень, але статистика каже інше

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 травня 2026, 14:42

«AI створює роботу, а не безробіття»: CEO Nvidia заперечує загрозу масових скорочень, але статистика каже інше

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час заходу Milken Institute у понеділок відкинув занепокоєння щодо масового безробіття через штучний інтелект (ШІ). Про це повідомляє TechCrunch.

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час заходу Milken Institute у понеділок відкинув занепокоєння щодо масового безробіття через штучний інтелект (ШІ).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Аргументи на захист ШІ

Виступаючи в розмові з журналісткою MSNBC Бекі Квік, Хуанг стверджував, що ШІ є найкращою можливістю для реіндустріалізації США. Він навів конкретний механізм: будівництво нових заводів із виробництва чіпів та ШІ-інфраструктури потребує значної кількості робітників — від монтажників до інженерів. У січні 2026 року на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) в Давосі він уже заявляв, що електрики, сантехніки та будівельники можуть розраховувати на шестизначні зарплати завдяки ШІ-буму.

Завдання проти ролі: ключова теза

Хуанг провів принципове розмежування між «завданням» і «роллю» працівника: навіть якщо ШІ автоматизує конкретну операцію, це не означає ліквідацію посади загалом. Він також застеріг від надмірного алармізму: на його думку, «страшилки» про ШІ можуть знеохотити людей опановувати цю технологію, що в підсумку завдасть реальної шкоди конкурентоспроможності США.

Що кажуть дослідники

Позиція Хуанга розходиться з висновками низки авторитетних організацій. За даними Світового економічного форуму (СЕФ), до 2030 року ШІ може витіснити 85−92 млн робочих місць у світі, водночас створивши 97−170 млн нових. Goldman Sachs оцінює довгостроковий вплив скромніше: близько 6−7% американської робочої сили (≈11 млн осіб) можуть втратити роботу через автоматизацію. Статистика за 2025 рік фіксує щонайменше 139,9 тис. офіційно оголошених скорочень у США, де роботодавці прямо назвали ШІ причиною. Вакансії, що вимагають ШІ-компетенцій, з 2023 року потроїлися, а відповідні фахівці заробляють в середньому на 56% більше за колег без таких навичок.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами