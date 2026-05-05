У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 58% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 56%, повідомляє Укравтопром.
5 травня 2026, 14:12
Попри тренд на електрокари, авто з ДВЗ займають 58% ринку
Які авто найпопулярніші
Найпопулярнішими були бензинові моделі, їм належить 39% березневих продажів нових авто, торік було 36%. Частка гібридних авто збільшилась з 29% до майже 33%. Дизельні авто охопили 19%, проти 20% у квітні 2025р. З близько 15% до 9% впала частка електромобілів. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто — HYUNDAI Tucson;
- Гібридні — TOYOTA RAV-4;
- Дизельні — RENAULT Duster;
- Електро — BYD Leopard 3;
- Авто з ГБО — HYUNDAI Tucson.
Джерело: Мінфін
