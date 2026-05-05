Перекази між родичами: податки, фінмоніторинг і які підготувати документи

«Переказав мамі гроші — чи треба платити податки?» — поширене запитання, яке виникає у клієнтів банків. І водночас одне з тих, де найбільше плутанини. Коли перекази між родичами є оподатковуваним доходом, коли ні — і що робити, якщо банк раптом почав ставити незручні запитання, пояснили у юридичній компанії YANKIV.

Ставка 0%: коли перекази між родичами не оподатковуються

Українське податкове законодавство передбачає пільговий режим для операцій між близькими родичами. Якщо ви переказуєте кошти, укладаєте договір дарування або отримуєте спадщину від родичів першого або другого ступеня споріднення — ставка податку на доходи фізичних осіб становить 0%. Тобто ні платити ПДФО, ні подавати декларацію у зв’язку з такими операціями не потрібно.

Хто входить до родичів першого ступеня споріднення: батьки, чоловік або дружина, діти — включно з усиновленими. Родичі другого ступеня споріднення — це рідні брати та сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Тобто якщо ви щомісяця переказуєте гроші мамі на підтримку — це не дохід, який підлягає оподаткуванню. Ані у вас, ані у неї додаткових податкових зобов’язань не виникає.

Де починаються питання від банку

Те, що переказ не оподатковується, — ще не означає, що банк не поцікавиться його природою. Фінансовий моніторинг — це окрема історія, яка не залежить від того, є дохід оподатковуваним чи ні.

Банк може поставити запитання як до того, хто надсилає кошти, так і до того, хто їх отримує. Є ліміт на вихідні перекази — не більше 100 000 грн на місяць від однієї фізичної особи. Якщо ви регулярно надсилаєте великі суми або стабільно отримуєте надходження — система фінмоніторингу це помічає і може ініціювати перевірку.

Але пройти фінмоніторинг у такій ситуації цілком реально — якщо підготуватися правильно.

Що потрібно підготувати для банку

Є два ключові завдання, які вирішують більшість питань банку в подібних ситуаціях.

Перше — довести родинні зв’язки документально. Словесного пояснення «це моя мама» недостатньо. Банк вимагатиме копію свідоцтва про народження, а якщо прізвище змінилося після одруження — також свідоцтво про шлюб. Документи мають чітко підтверджувати спорідненість між відправником і отримувачем.

Друге — підтвердити фінансовий стан. Банк має переконатися, що особа, яка надсилає кошти, дійсно має фінансову можливість це робити. Підтвердженням може бути довідка про доходи, якщо ви працюєте в Україні, або контракт про роботу за кордоном, або податкова декларація іноземної країни — залежно від того, де і як ви отримуєте дохід.

З практики юридичної компанії YANKIV: один із банків запитав у клієнтки підтвердження того, що її дочка, яка живе за кордоном, дійсно може щомісяця надсилати певну суму. У відповідь надали опис ситуації, копії свідоцтва про народження та свідоцтва про шлюб (дочка змінила прізвище), а також довідку з іноземної податкової про задекларований дохід. Результат — блокування рахунку не було, фінмоніторинг пройдено успішно.

Якщо ви отримуєте зарплату в Україні

Якщо ви найманий працівник в Україні — ваш роботодавець сам сплачує за вас ПДФО та військовий збір, подає форму 4ДФ і нараховує трудовий стаж. Ви особисто не зобов’язані подавати жодних декларацій, якщо немає додаткових доходів або ФОП.

Для підтвердження свого фінансового стану перед банком ви можете сформувати довідку з податкової про оподатковані доходи або отримати довідку з Пенсійного фонду про трудовий стаж. Ці документи підтвердять, що ви маєте стабільний легальний дохід і можете фінансово підтримувати родичів.

Якщо ви отримуєте зарплату або дохід за кордоном

Тут ситуація складніша. Відповідно до Податкового кодексу України, будь-який іноземний дохід фізичної особи — резидента України підлягає декларуванню. Якщо ви працюєте за кордоном як найманий працівник, отримуєте дивіденди чи будь-який інший дохід — ви зобов’язані раз на рік подати декларацію про майновий стан і доходи та сплатити ПДФО 18% і військовий збір 5%.

Але є і позитивний момент: якщо ви вже сплатили податок за кордоном і між Україною та тією країною є угода про уникнення подвійного оподаткування (Україна має такі угоди з понад 70 країнами), — ви можете зарахувати іноземний податок у рахунок українського ПДФО.

Тобто якщо за кордоном сплатили 18% і більше — в Україні ПДФО не доплачуєте. Якщо менше — доплачуєте різницю. Військовий збір 5% сплачується завжди — він не зараховується за жодними міжнародними угодами.

Задекларований іноземний дохід також відображається у вашій українській довідці про доходи. Це корисно не лише для банківського фінмоніторингу, а й при будь-яких великих покупках — нерухомості, автомобіля тощо.

Практичний висновок

Переказувати кошти родичам першого і другого ступеня споріднення можна без сплати податків — ставка ПДФО для таких операцій нульова. Але банківський фінансовий моніторинг — окремий механізм, і до нього варто готуватися заздалегідь: мати документальне підтвердження родинних зв’язків і фінансового стану. Це вирішує більшість питань без блокувань і тривалого листування з банком.