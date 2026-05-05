Суверенні фонди накопичили понад $13 трильйонів: де зосереджені найбільші гроші світу

Суверенні фонди багатства зараз володіють активами на суму понад $13 трильйонів. Більшість із них зосереджена в Азії та на Близькому Сході, де надлишки експорту та доходи від енергетики підживлюють величезні державні фонди. Де насправді зосереджений цей капітал показав в інфографіці Visualcapitalist.

Норвезький інвестиційний фонд у розмірі $2 трильйони

Norges Bank Investment Management (NBIM) було засновано в 1990 році для спрямування надлишкових доходів від нафти в довгострокові інвестиції. Станом на 2026 рік фонд має активи під управлінням на суму понад $2,1 трильйона, що робить його найбільшим у світі суверенним фондом добробуту (SWF).

Враховуючи відносно невелике населення Норвегії, яке становить лише п'ять мільйонів осіб, це становить понад $350 000 на кожного громадянина країни.

Уряд Норвегії використав NBIM, щоб допомогти країні уникнути «прокляття ресурсів», яке вражає багато економік, залежних від нафти. Інвестуючи в диверсифіковані глобальні активи, країна створила військовий фонд для майбутніх державних інвестицій та сталого розвитку.

Численні фонди Близького Сходу

Норвегія далеко не єдина країна, яка інвестує свої доходи від нафти та газу в державний фонд. На Близькому Сході аналогічні державні фонди були створені в Саудівській Аравії (1,3 трильйона доларів), Кувейті (1 трильйон доларів) та Катарі (580 мільярдів доларів).

В Об'єднаних Арабських Еміратах як національний уряд, так і уряди окремих еміратів зробили те саме, маючи станом на 2026 рік під управлінням активи на суму понад 2,6 трильйона доларів.

Навіть країни Близького Сходу, що не є нафтодержавами, відкрили державні інвестиційні фонди (ДІФ) в останні роки. Фонд багатства Туреччини, заснований у 2016 році, має під управлінням активи на суму понад 360 мільярдів доларів, включаючи активи по всій країні, такі як значна міноритарна частка в Turkish Airlines та повне володіння портом Ізмір.

Найновіший у світі SWF

Канада стала останньою країною, яка приєдналася до клубу. У квітні 2026 року прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про створення Канадського сильного фонду (Canada Strong Fund), нового державного фонду на суму 18 мільярдів доларів, який на момент створення стане 55-м за величиною державним фондом такого типу у світі.

Уряд Канади сподівається використати Фонд сильної Канади для інвестування у стратегічні пріоритети по всій країні, прагнучи диверсифікувати торговельних партнерів та зменшити залежність від Сполучених Штатів.

Доходи від нафти, видобутку корисних копалин та газу, ймовірно, відіграватимуть певну роль у зміцненні капіталу фонду, подібного до розташованого неподалік Постійного фонду Аляски (88 мільярдів доларів) — американського державного фонду, який виплачує щорічні дивіденди жителям Аляски, що вважається єдиним існуючим прикладом базового доходу.