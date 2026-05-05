Суверенні фонди накопичили понад $13 трильйонів: де зосереджені найбільші гроші світу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 травня 2026, 12:54

Суверенні фонди накопичили понад $13 трильйонів: де зосереджені найбільші гроші світу

Суверенні фонди багатства зараз володіють активами на суму понад $13 трильйонів. Більшість із них зосереджена в Азії та на Близькому Сході, де надлишки експорту та доходи від енергетики підживлюють величезні державні фонди. Де насправді зосереджений цей капітал показав в інфографіці Visualcapitalist.

Суверенні фонди багатства зараз володіють активами на суму понад $13 трильйонів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Норвезький інвестиційний фонд у розмірі $2 трильйони

Norges Bank Investment Management (NBIM) було засновано в 1990 році для спрямування надлишкових доходів від нафти в довгострокові інвестиції. Станом на 2026 рік фонд має активи під управлінням на суму понад $2,1 трильйона, що робить його найбільшим у світі суверенним фондом добробуту (SWF).

Враховуючи відносно невелике населення Норвегії, яке становить лише п'ять мільйонів осіб, це становить понад $350 000 на кожного громадянина країни.

Уряд Норвегії використав NBIM, щоб допомогти країні уникнути «прокляття ресурсів», яке вражає багато економік, залежних від нафти. Інвестуючи в диверсифіковані глобальні активи, країна створила військовий фонд для майбутніх державних інвестицій та сталого розвитку.

Численні фонди Близького Сходу

Норвегія далеко не єдина країна, яка інвестує свої доходи від нафти та газу в державний фонд. На Близькому Сході аналогічні державні фонди були створені в Саудівській Аравії (1,3 трильйона доларів), Кувейті (1 трильйон доларів) та Катарі (580 мільярдів доларів).

В Об'єднаних Арабських Еміратах як національний уряд, так і уряди окремих еміратів зробили те саме, маючи станом на 2026 рік під управлінням активи на суму понад 2,6 трильйона доларів.

Навіть країни Близького Сходу, що не є нафтодержавами, відкрили державні інвестиційні фонди (ДІФ) в останні роки. Фонд багатства Туреччини, заснований у 2016 році, має під управлінням активи на суму понад 360 мільярдів доларів, включаючи активи по всій країні, такі як значна міноритарна частка в Turkish Airlines та повне володіння портом Ізмір.

Найновіший у світі SWF

Канада стала останньою країною, яка приєдналася до клубу. У квітні 2026 року прем'єр-міністр Марк Карні оголосив про створення Канадського сильного фонду (Canada Strong Fund), нового державного фонду на суму 18 мільярдів доларів, який на момент створення стане 55-м за величиною державним фондом такого типу у світі.

Уряд Канади сподівається використати Фонд сильної Канади для інвестування у стратегічні пріоритети по всій країні, прагнучи диверсифікувати торговельних партнерів та зменшити залежність від Сполучених Штатів.

Доходи від нафти, видобутку корисних копалин та газу, ймовірно, відіграватимуть певну роль у зміцненні капіталу фонду, подібного до розташованого неподалік Постійного фонду Аляски (88 мільярдів доларів) — американського державного фонду, який виплачує щорічні дивіденди жителям Аляски, що вважається єдиним існуючим прикладом базового доходу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами