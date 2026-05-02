2 травня 2026, 16:04

НБУ стимулює кредитування: нові правила вивільнять 750 млн грн

Національний банк запроваджує чергові заходи для розширення банківського кредитування в умовах воєнного стану. Відповідні зміни, затверджені постановою № 48, набувають чинності сьогодні, 2 травня. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: НБУ

Що змінилося для банків та позичальників?

Відповідні зміни передбачають:

  • пом’якшення умов припинення визнання дефолту боржника − фізичної особи або приватного підприємця за реструктуризованим боргом;
  • зниження значень коефіцієнтів імовірності дефолту боржників — фізичних осіб за іпотечними кредитами, а також боржників-банків, що є резидентами, та контрагентів за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах, ґрунтуючись на актуалізованих розрахунках оновлених статистичних даних;
  • право банків застосовувати нижчі за середні значення коефіцієнтів імовірності дефолту контрагентів за безвідкличними фінансовими зобов’язаннями, ґрунтуючись на погоджених Національним банком внутрішньобанківських положеннях щодо оцінки кредитів.

Економічний ефект

За оцінками НБУ, ці кроки дозволять знизити загальний розмір кредитного ризику в системі приблизно на 750 млн грн. Вивільнений капітал банки можуть використати для подальшого нарощення кредитування.

Також, враховуючи побажання банківської спільноти, НБУ продовжив терміни впровадження окремих технічних норм щодо управління проблемними активами та оновлення внутрішніх регламентів.

Контекст: відновлення кредитування

Нацбанк зазначив, що ці заходи є частиною Стратегії з розвитку кредитування, яку НБУ реалізує з 2024 року. Результати вже помітні:

  • За 2025 рік обсяг чистих гривневих кредитів бізнесу зріс більш ніж на третину.
  • Вперше з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано зростання проникнення кредитів в економіку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
