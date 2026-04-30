Уряд збільшує фінансування єВідновлення: ще 20 тисяч родин отримають компенсації

Український уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми єВідновлення у розмірі 2 млрд грн, що дозволить виплатити компенсації на ремонт житла, пошкодженого російськими атаками, ще майже 20 тисячам українських родин, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

На що підуть кошти

«Кошти підуть на ремонти різного рівня складності. Для менших пошкоджень передбачено до 200 тисяч грн на один об'єкт. Для складніших випадків сума компенсації більша і залежить від типу житла: до 350 тисяч грн для квартир і до 500 тисяч грн для приватних будинків», — пояснила Свириденко.

За її словами, загалом у межах програми єВідновлення отримали компенсації на відновлення житла вже 139 тисяч сімей на суму 13,5 млрд грн.

Скільки людей отримало компенсацію

Компенсації за пошкоджене та знищене житло в рамках дії державної програми компенсацій єВідновлення станом на ранок 10 квітня отримали 188 тис. 85 українських родин на загальну суму 82,2 млрд грн, з них за пошкоджене житло — понад 136,4 тис. родин на загальну суму 13,2 млрд грн.

Крім цього більше 50,5 тис. родин отримали житлові сертифікати для придбання житла замість повністю знищеного на загальну суму 67,8 млрд грн.