Зарплати до 58 тисячі: Мінфін оновив березневу статистику доходів держслужбовців

Міністерство фінансів України опублікувало свіжі дані щодо кількості державних службовців та рівня їхнього фінансового забезпечення за перший місяць весни 2026 року, зафіксувавши поступове скорочення штату працівників. Про це повідомляє Міністерство фінансів України 1 травня.

Скільки людей працює в державних структурах

Загальна кількість співробітників, яким фактично нарахували заробітну плату в березні, склала 165,4 тисячі осіб. Цей показник на 2,2 тисячі працівників менший, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Варто враховувати, що вказана статистика не охоплює представників сектору безпеки та оборони. Найбільша концентрація кадрів спостерігається в центральних органах виконавчої влади всіх рівнів, де працює 108 тисях осіб. В органах судової влади налічується 34,2 тисячі фахівців, а в місцевих державних адміністраціях — 23,2 тисячі.

Рівень доходів та складові нарахувань

Середня нарахована оплата праці для співробітників апаратів центральних органів виконавчої влади становила 58,64 тисячі гривень. На обласному рівні цей показник є нижчим і складає 35,8 тисячі гривень. Вказані суми не є виключно чистим базовим окладом, адже рівень заробітної плати держслужбовців містить різноманітні одноразові виплати: компенсації за невикористані дні відпустки, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу в разі звільнення та інші нарахування, передбачені чинним законодавством.