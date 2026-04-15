Прибутки Google в Україні впали на тлі зростання рекламного ринку

ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
15 квітня 2026, 18:45

Прибутки Google в Україні впали на тлі зростання рекламного ринку

Український підрозділ Google зафіксував зниження прибутковості попри загальне розширення вітчизняного ринку цифрової реклами. Головною причиною стало переспрямування фінансових операцій місцевих клієнтів через європейські структури корпорації. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

Український підрозділ Google зафіксував зниження прибутковості попри загальне розширення вітчизняного ринку цифрової реклами.

Фінансова звітність та причини падіння

Всупереч активному розвитку індустрії інтернет-реклами, фінансові результати ТОВ «Гугл» пішли на спад. Згідно з оприлюдненими даними, прибутки компанії зменшилися на 24%, склавши 1,87 млрд грн. Динаміка демонструє чітке скорочення: якщо у 2024 році чистий прибуток юридичної особи сягав 2,21 млрд грн, то за підсумками 2025 року він опустився до 1,65 млрд грн.

Визначальним фактором такого просідання є зміна маршрутів обробки рекламних платежів. Значна частина коштів, які українські клієнти сплачують за допомогою банківських карток або кредитних ліній, тепер опрацьовується безпосередньо європейськими офісами техногіганта, а відтак — не фіксується у звітності місцевої філії. Додатково великий бізнес дедалі частіше інтегрує комплексні рішення на кшталт екосистеми Google Marketing Platform, білінг за якими також здійснюється поза межами української юридичної особи.

Податки та розстановка сил серед конкурентів

Паралельно з цим, запровадження 20-відсоткового ПДВ на цифрові послуги від нерезидентів (так званого «податку на Google»), за оцінками учасників ринку, не мало критичного впливу на рекламні бюджети середніх та великих підприємств. Лише за перші дев'ять місяців 2025 року іноземні корпорації перерахували до українського бюджету 10,6 млрд грн за цією статтею.

Головний конкурент компанії — Meta (власник Facebook та Instagram) — також оперує виключно через свої європейські представництва та не розкриває локальні фінансові показники в Україні. Разом Google, Facebook та Instagram контролюють близько 72% усього українського ринку цифрової реклами. При цьому в бюджетах окремих рекламодавців частка Google становить близько 40%, тоді як на продукти Meta може припадати до 50%. Інші гравці, зокрема TikTok, залишаються нішевими й охоплюють не більше 5% бюджетів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
