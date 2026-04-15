Прибутки Google в Україні впали на тлі зростання рекламного ринку

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансова звітність та причини падіння

Всупереч активному розвитку індустрії інтернет-реклами, фінансові результати ТОВ «Гугл» пішли на спад. Згідно з оприлюдненими даними, прибутки компанії зменшилися на 24%, склавши 1,87 млрд грн. Динаміка демонструє чітке скорочення: якщо у 2024 році чистий прибуток юридичної особи сягав 2,21 млрд грн, то за підсумками 2025 року він опустився до 1,65 млрд грн.

Визначальним фактором такого просідання є зміна маршрутів обробки рекламних платежів. Значна частина коштів, які українські клієнти сплачують за допомогою банківських карток або кредитних ліній, тепер опрацьовується безпосередньо європейськими офісами техногіганта, а відтак — не фіксується у звітності місцевої філії. Додатково великий бізнес дедалі частіше інтегрує комплексні рішення на кшталт екосистеми Google Marketing Platform, білінг за якими також здійснюється поза межами української юридичної особи.

Податки та розстановка сил серед конкурентів

Паралельно з цим, запровадження 20-відсоткового ПДВ на цифрові послуги від нерезидентів (так званого «податку на Google»), за оцінками учасників ринку, не мало критичного впливу на рекламні бюджети середніх та великих підприємств. Лише за перші дев'ять місяців 2025 року іноземні корпорації перерахували до українського бюджету 10,6 млрд грн за цією статтею.

Головний конкурент компанії — Meta (власник Facebook та Instagram) — також оперує виключно через свої європейські представництва та не розкриває локальні фінансові показники в Україні. Разом Google, Facebook та Instagram контролюють близько 72% усього українського ринку цифрової реклами. При цьому в бюджетах окремих рекламодавців частка Google становить близько 40%, тоді як на продукти Meta може припадати до 50%. Інші гравці, зокрема TikTok, залишаються нішевими й охоплюють не більше 5% бюджетів.