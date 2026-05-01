Уряд ухвалив рішення щодо дивідендів двох найбільших держбанків: скільки мають віддати державі Приват та Ощад

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній та банків: за підсумками 2025 року до бюджету надійде майже 50 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Енергетичний сектор

Енергокомпанії забезпечать значну частку надходжень, проте частина їхнього прибутку залишиться для реалізації Планів стійкості регіонів — відновлення пошкоджених об'єктів та захисту критичної інфраструктури перед наступною зимою.

Компанії енергетичної сфери:

«Енергоатом» — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн)

«Укргідроенерго» — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн)

«Нафтогаз України» — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн)

АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн)

АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн)

Інші стратегічні підприємства

Державні підприємства інших сфер спрямують держбюджету:

АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн)

АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн)

ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн)

Свириденко зазначила, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній — з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.

Держбанки

Прибуток державних банків визначено як ключовий ресурс для фінансування соціальних видатків та оборонного сектору:

Приватбанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% свого прибутку).

Ощадбанк перерахує 4,8 млрд грн (30% прибутку).

Приватбанк: рекордні показники та найбільший внесок у бюджет

За даними Міністерства фінансів, Приватбанк завершив 2025 рік із рекордним зростанням фінансових показників, зміцнивши статус найбільшого платника податків серед банків країни.

Ключові результати Приватбанку за 2025 рік:

Прибуток: прибуток до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше за показник 2024 року. До держбюджету буде перераховано близько 59 млрд грн податку на прибуток.

Оздоровлення активів: частка непрацюючих активів у загальному портфелі знизилася з 59% до 10%. Рівень непрацюючих кредитів у портфелі, сформованому після націоналізації, становить лише 3,3% — це найнижчий показник серед держбанків.

Розвиток кредитування: Кредитний портфель (нетто) зріс у 1,7 раза — до 156 млрд грн. Зокрема, портфель великого корпоративного бізнесу зріс у чотири рази (на 11,3 млрд грн).

Довіра клієнтів: загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн, при цьому кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн.

Соціальна місія: у 2025 році банк спрямував 246,2 млн грн на благодійність, підтримуючи медичні заклади, військових та суспільство.

Ощадбанк: історичний прибуток та зміцнення фінансової стійкості

Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року.

Ключові результати Ощадбанку за 2025 рік: