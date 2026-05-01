Уряд ухвалив рішення щодо дивідендів двох найбільших держбанків: скільки мають віддати державі Приват та Ощад

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній та банків: за підсумками 2025 року до бюджету надійде майже 50 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.
Енергетичний сектор
Енергокомпанії забезпечать значну частку надходжень, проте частина їхнього прибутку залишиться для реалізації Планів стійкості регіонів — відновлення пошкоджених об'єктів та захисту критичної інфраструктури перед наступною зимою.
Компанії енергетичної сфери:
- «Енергоатом» — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн)
- «Укргідроенерго» — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн)
- «Нафтогаз України» — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн)
- АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн)
- АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн)
Інші стратегічні підприємства
Державні підприємства інших сфер спрямують держбюджету:
- АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн)
- АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн)
- ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн)
Свириденко зазначила, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній — з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.
Держбанки
Прибуток державних банків визначено як ключовий ресурс для фінансування соціальних видатків та оборонного сектору:
- Приватбанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% свого прибутку).
- Ощадбанк перерахує 4,8 млрд грн (30% прибутку).
Приватбанк: рекордні показники та найбільший внесок у бюджет
За даними Міністерства фінансів, Приватбанк завершив 2025 рік із рекордним зростанням фінансових показників, зміцнивши статус найбільшого платника податків серед банків країни.
Ключові результати Приватбанку за 2025 рік:
- Прибуток: прибуток до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше за показник 2024 року. До держбюджету буде перераховано близько 59 млрд грн податку на прибуток.
- Оздоровлення активів: частка непрацюючих активів у загальному портфелі знизилася з 59% до 10%. Рівень непрацюючих кредитів у портфелі, сформованому після націоналізації, становить лише 3,3% — це найнижчий показник серед держбанків.
- Розвиток кредитування: Кредитний портфель (нетто) зріс у 1,7 раза — до 156 млрд грн. Зокрема, портфель великого корпоративного бізнесу зріс у чотири рази (на 11,3 млрд грн).
- Довіра клієнтів: загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн, при цьому кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн.
- Соціальна місія: у 2025 році банк спрямував 246,2 млн грн на благодійність, підтримуючи медичні заклади, військових та суспільство.
Ощадбанк: історичний прибуток та зміцнення фінансової стійкості
Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року.
Ключові результати Ощадбанку за 2025 рік:
- Прибуток: прибуток до оподаткування склав понад 19 млрд грн. Чистий процентний дохід банку зріс на 28% — до 31,1 млрд грн, а загальний операційний дохід на 25% — до 38,8 млрд грн.
- Драйвери зростання: основним чинником стало розширення кредитування реального сектору економіки. Процентні доходи від кредитів збільшились на 23% та перевищили 20 млрд грн.
- Розвиток сегментів: банк показав двозначне зростання в усіх ключових напрямах: роздрібний бізнес зріс до 26,7 млрд грн (+26%), мікро-, малий та середній бізнес — до 30,2 млрд грн (+16%), а корпоративний бізнес — до 71,3 млрд грн (+12%).
- Фінансова стійкість: спрямування дивідендів до бюджету та робота з капіталом забезпечують банку стабільний розвиток і можливість подальшого розширення кредитної підтримки економіки.
