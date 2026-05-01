1 травня 2026, 8:01

Уряд ухвалив рішення щодо дивідендів двох найбільших держбанків: скільки мають віддати державі Приват та Ощад

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо нормативів дивідендів для державних компаній та банків: за підсумками 2025 року до бюджету надійде майже 50 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Держкомпанії та банки мають принести бюджету 50 млрд грн дивідендів за 2025 рік
Енергетичний сектор

Енергокомпанії забезпечать значну частку надходжень, проте частина їхнього прибутку залишиться для реалізації Планів стійкості регіонів — відновлення пошкоджених об'єктів та захисту критичної інфраструктури перед наступною зимою.

Компанії енергетичної сфери:

  • «Енергоатом» — 50% чистого прибутку (9,344 млрд грн)
  • «Укргідроенерго» — 30% чистого прибутку (6,285 млрд грн)
  • «Нафтогаз України» — 30% чистого прибутку, що належить державі (970 млн грн)
  • АТ «Оператор ГТС України» — 50% чистого прибутку (4,218 млрд грн)
  • АТ «Оператор ринку» — 75% чистого прибутку (30,5 млн грн)

Інші стратегічні підприємства

Державні підприємства інших сфер спрямують держбюджету:

  • АТ «Українська оборонна промисловість» — 30% чистого прибутку (1,048 млрд грн)
  • АТ «Укренергомашини» — 75% чистого прибутку з частки держави (1,733 млн грн)
  • ПрАТ «Укрфінжитло» — 30% чистого прибутку (2,062 млрд грн)

Свириденко зазначила, що рішення щодо кожної компанії ухвалювали у консультаціях з наглядовими радами та керівництвом компаній — з урахуванням фінансового стану та потреб у відновленні.

Держбанки

Прибуток державних банків визначено як ключовий ресурс для фінансування соціальних видатків та оборонного сектору:

  • Приватбанк спрямує до бюджету 20,4 млрд грн дивідендів (70% свого прибутку).
  • Ощадбанк перерахує 4,8 млрд грн (30% прибутку).

Приватбанк: рекордні показники та найбільший внесок у бюджет

За даними Міністерства фінансів, Приватбанк завершив 2025 рік із рекордним зростанням фінансових показників, зміцнивши статус найбільшого платника податків серед банків країни.

Ключові результати Приватбанку за 2025 рік:

  • Прибуток: прибуток до оподаткування склав 88 млрд грн, що на 6,9 млрд грн більше за показник 2024 року. До держбюджету буде перераховано близько 59 млрд грн податку на прибуток.
  • Оздоровлення активів: частка непрацюючих активів у загальному портфелі знизилася з 59% до 10%. Рівень непрацюючих кредитів у портфелі, сформованому після націоналізації, становить лише 3,3% — це найнижчий показник серед держбанків.
  • Розвиток кредитування: Кредитний портфель (нетто) зріс у 1,7 раза — до 156 млрд грн. Зокрема, портфель великого корпоративного бізнесу зріс у чотири рази (на 11,3 млрд грн).
  • Довіра клієнтів: загальний обсяг коштів клієнтів зріс до 731,6 млрд грн, при цьому кошти фізичних осіб перевищили 500 млрд грн.
  • Соціальна місія: у 2025 році банк спрямував 246,2 млн грн на благодійність, підтримуючи медичні заклади, військових та суспільство.

Ощадбанк: історичний прибуток та зміцнення фінансової стійкості

Ощадбанк завершив 2025 рік із рекордним в історії банку чистим прибутком у 16,1 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує результат 2024 року.

Ключові результати Ощадбанку за 2025 рік:

  • Прибуток: прибуток до оподаткування склав понад 19 млрд грн. Чистий процентний дохід банку зріс на 28% — до 31,1 млрд грн, а загальний операційний дохід на 25% — до 38,8 млрд грн.
  • Драйвери зростання: основним чинником стало розширення кредитування реального сектору економіки. Процентні доходи від кредитів збільшились на 23% та перевищили 20 млрд грн.
  • Розвиток сегментів: банк показав двозначне зростання в усіх ключових напрямах: роздрібний бізнес зріс до 26,7 млрд грн (+26%), мікро-, малий та середній бізнес — до 30,2 млрд грн (+16%), а корпоративний бізнес — до 71,3 млрд грн (+12%).
  • Фінансова стійкість: спрямування дивідендів до бюджету та робота з капіталом забезпечують банку стабільний розвиток і можливість подальшого розширення кредитної підтримки економіки.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
