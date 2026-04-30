Крипторинок після ралі: що чекає біткоїн і ефіріум у найближчі місяці

Крипторинок у другій половині квітня 2026 року демонструє змішану динаміку, яка дедалі частіше інтерпретується як перехідна фаза між продовженням бичачого циклу і локальним охолодженням. Ціна на біткоїн утримується поблизу ключових рівнів після ралі трьох перших тижнів квітня, тоді як ефіріум показує більш стриману динаміку на тлі перерозподілу капіталу. Аналітики XFINE зазначають, що ринок дедалі більше залежить не від роздрібного попиту, а від інституційних потоків і глобальної ліквідності.

Одним із ключових факторів залишається вплив ETF (біржових інвестиційних фондів). За інформацією Bloomberg, чистий приплив у спотові Bitcoin-ETF у США у квітні залишається позитивним, хоча темпи знизилися порівняно з березневими піками. Аналітик Bloomberg Intelligence Джеймс Сейффарт підкреслює, що «інституційний попит залишається стійким, але ринок входить у фазу більш вибіркових алокацій». Це підтверджує і звіт CoinShares, де зазначено, що тижневі припливи коливаються в діапазоні 300−600 млн доларів, що нижче екстремальних значень початку року, але все ще свідчить про структурний інтерес.

Водночас кореляція криптовалют із фондовим ринком посилюється. За даними Nasdaq Research, коефіцієнт кореляції між Nasdaq Composite і Bitcoin у квітні утримується на рівні 0.45−0.6, що значно вище історичних значень попередніх циклів. Це означає, що крипторинок дедалі більше реагує на макроекономічні сигнали, включаючи очікування щодо ставок ФРС і динаміку доларової ліквідності. У XFINE вважають, що такий рівень залежності робить поточний цикл більш «макрочутливим», ніж попередні.

Великі фінансові інститути також дають стримано-оптимістичні прогнози. У звіті Goldman Sachs зазначається, що «цикл не завершений, але фаза швидкого зростання змінюється консолідацією», при цьому банк очікує нові максимуми в горизонті 6−12 місяців за умови пом’якшення грошово-кредитної політики. JPMorgan, навпаки, вказує на перегрів окремих сегментів і попереджає про ймовірність корекції в діапазоні 15−25% у разі погіршення ліквідності. Своєю чергою, глава BlackRock Ларрі Фінк в інтерв'ю CNBC зазначив, що «цифрові активи стають частиною глобальної фінансової інфраструктури, але їхня короткострокова динаміка залишається волатильною».

Серед відомих інвесторів думки також розділилися. Майкл Сейлор продовжує дотримуватися агресивно-бичачої позиції, заявляючи в інтерв'ю Bloomberg, що біткоїн «все ще перебуває на ранній стадії інституційного прийняття». Водночас Рей Даліо у коментарі для Financial Times зазначив, що криптоактиви «залежать від глобальної ліквідності не менше, ніж технологічні акції», і тому можуть зазнавати тиску в умовах посилення фінансових умов.

Ефіріум виглядає менш стійким у короткостроковій перспективі. За даними Glassnode, зростання пропозиції на біржах і зниження активності в DeFi створюють тиск на ціну, незважаючи на довгострокові позитивні очікування, пов’язані з розвитком екосистеми. Аналітики XFINE підкреслюють, що ETH частіше сприймається як «інфраструктурний актив», і його динаміка може відставати від біткоїна у фазах невизначеності.

Загалом ринок демонструє ознаки зрілості. Якщо в попередніх циклах драйвером виступав переважно роздрібний капітал, то зараз ключову роль відіграють інституційні стратегії, ETF-потоки і глобальні макрофактори. За оцінкою Morgan Stanley, подальша динаміка криптоактивів визначатиметься балансом між припливом ліквідності та очікуваннями щодо процентних ставок.

Таким чином, поточну фазу коректніше описувати не як завершення циклу, а як його уповільнення. У XFINE вважають, що в найближчі місяці біткоїн може консолідуватися в діапазоні 70,000−82,000, тоді як ефіріум — у межах 2,000−2,800, формуючи базу для наступного імпульсу. Водночас інвесторам варто враховувати, що висока кореляція з Nasdaq і залежність від макроекономіки роблять криптоактиви більш вразливими до зовнішніх шоків. Додатковий тиск можуть чинити геополітичні фактори, включаючи ситуацію на Близькому Сході і волатильність на ринку енергоносіїв.

У середньостроковій перспективі структурні фактори залишаються позитивними. Розширення інституційної участі, розвиток ETF і інтеграція криптовалют у традиційну фінансову систему продовжують підтримувати ринок. Водночас глава ARK Invest Кеті Вуд у квітневому коментарі для Reuters зазначила, що за збереження поточних темпів інституційного припливу довгостроковий потенціал ринку «суттєво недооцінений». Однак, як зазначають у XFINE, шлях до нових максимумів, ймовірно, буде менш прямолінійним, ніж у попередніх циклах, і супроводжуватиметься періодами підвищеної волатильності та локальних корекцій.

Аналітичний відділ XFINE