Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
30 квітня 2026, 8:44

Середня ціна на бензин у США зросла до найвищого рівня майже за чотири роки

Середня ціна на бензин у США зросла до найвищого рівня майже за чотири роки після ударів США й Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого. Про це пише enkorr з посиланням на дані Американської автомобільної асоціації.

Середня ціна на бензин у США зросла до найвищого рівня майже за чотири роки після ударів США й Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінилися ціні на АЗС в США

28 квітня середня ціна на АЗС зросла на 7 центів — до $4,18 за галон, що стало найбільшим одноденним стрибком за понад місяць, свідчать дані Американської автомобільної асоціації (AAA). Від кінця лютого бензин подорожчав на $1,19 за галон, або більш ніж на 40%.

Автомобілісти по всій країні відчувають тиск через стрімке зростання цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході, яка ускладнила судноплавство через Ормузьку протоку — критично важливий маршрут, через який проходить близько п’ятої частини світових постачань нафти й газу.

Читайте також: Ціни на пальне 29 квітня: газ і А-92 дешевшають, А-95 дорожчає

«Тут узагалі не було жодного прогресу, і ціни на сиру нафту зростають через це», — сказала аналітик Rystad Energy Сьюзен Белл.

Аналітики зазначають, що ціни на бензин можуть зрости ще більше, якщо дорожчатиме сира нафта, яка є основною сировиною для виробництва пального. Водночас нещодавнє зростання цін на енергоносії суттєво скоротило маржу, особливо на роздрібному рівні.

Роздрібні оператори зіткнулися зі зменшенням прибутковості, оскільки витрати на виробництво пального різко зросли. Валова маржа для роздрібних продавців у США зазвичай становила в середньому близько 40 центів за галон протягом останніх п’яти років, зазначив головний радник з енергетики Gulf Oil Том Клоза. З його слів, станом на минулий тиждень маржа скоротилася приблизно на 30 центів.

«У нас була ненормальна ситуація, коли багато з нещодавніх підвищених цін у квітні так і не дійшли до споживача, — сказав Клоза. — Роздрібні продавці фактично грали за команду».

Він також додав, що ціни на АЗС мають зрости, інакше багато незалежних операторів працюватимуть у збиток.

Зі слів аналітика GasBuddy Патріка Де Хаана, додатковий тиск на ціни спричинили обмежені постачання через ремонти на кількох НПЗ, особливо на Середньому Заході США. Роздрібні продавці у регіоні Великих озер можуть знову підвищити ціни вже найближчим часом.

НПЗ Wood River компанії Phillips 66 в Іллінойсі потужністю 356 тис. барелів на добу (б/д) наприкінці лютого зупинив установку первинної переробки нафти й частину інших потужностей на 45-денне техобслуговування.

НПЗ Robinson компанії Marathon Petroleum в Іллінойсі потужністю 253 тис. б/д також розпочав плановий ремонт у середині березня, і очікується, що роботи триватимуть до середини травня.

Крім того, на вихідних НПЗ BP у Вайтінгу (штат Індіана) потужністю 440 тис. б/д зазнав короткочасного відключення електроенергії, що призвело до зупинення одного з переробних агрегатів.

За даними Rystad Energy, у квітні в США фіксувалося близько 150 тис. б/д незапланованих перебоїв у нафтопереробленні й близько 670 тис. б/д планових зупинок.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

kadaad1988
kadaad1988
30 квітня 2026, 11:00
Избиратели трампа скачут от радости?
